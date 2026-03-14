Jasny sygnał z Napoli. Chodzi o przyszłość Hojlunda

SSC Napoli ma plan, aby wykupić Rasmusa Hojlunda z Man Utd. Konkretną deklarację w tej sprawie wyraził dyrektor sportowy przedstawiciela Serie A, o czym doniósł Fabrizio Romano.

SSC Napoli rywalizuje w tej kampanii o najwyższe cele w lidze włoskiej, mając aktualnie 56 punktów. Na dzisiaj wyżej plasują się tylko takie drużyny jak AC Milan czy Inter Mediolan. Tymczasem ostatnio ciekawą wypowiedź zacytował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych dziennikarz Fabrizio Romano.

– Nie ma wątpliwości, że Rasmus Højlund zostanie. Jesteśmy zobowiązani do jego zakupu z Manchesteru United, jeśli zakwalifikujemy się do Ligi Mistrzów, ale i tak jest częścią naszych planów – zaznaczył Giovanni Manna cytowany przez znanego insidera na platformie X.

W tej kampanii 31-krotny reprezentant Danii wystąpił w 35 meczach, notując w nich 13 trafień. Na koncie zawodnika znalazły się też cztery asysty. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz będzie miał przy okazji potyczki 29. kolejki Serie A przeciwko US Lecce. Spotkanie odbędzie się 14 marca o godzinie 18:00.

Højlund trafił do ekipy z ligi włoskiej we wrześniu 2025 roku. Duńczyk dołączył do Napoli na wypożyczenie za sześć milionów euro. Wcześniej zawodnik bronił barw między innymi takich ekip jak Atalanta BC, SK Sturm Graz czy FC Kopenhaga.

23-latek o miejsce w składzie rywalizuje między innymi z Romelu Lukaku czy Giovane. Obecnie rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie mniej więcej 45 milionów euro.