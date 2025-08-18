Conte wskazał nowy cel Napoli. On ma zastąpić Lukaku

fot. Associated Press Na zdjęciu: Antonio Conte i Romelu Lukaku

Conte wskazał na gwiazdę Manchesteru United. Napoli musi działać

Napoli po zdobyciu mistrzowskiego tytułu dokonało kilku ciekawych ruchów na rynku transferowym. Absolutnym hitem w skali całej Serie A jest z pewnością sprowadzenie Kevina De Bruyne, który po latach rozstał się z Manchesterem City. Oprócz niego, do Neapolu trafili chociażby Noa Lang czy Lorenzo Lucca. Tuż przed startem sezonu Antonio Conte ma jednak spory ból głowy – z gry na dłużej wypisał się Romelu Lukaku. Supestrzelec doznał urazu mięśniowego, z powodu którego będzie pauzował minimum trzy miesiące.

Jego absencja zmusza Napoli do sprowadzenia jeszcze jednego napastnika. Conte wskazał już preferowanego kandydata – jest nim Joshua Zirkzee z Manchesteru United. Włoski szkoleniowiec ceni jego umiejętności, wyszkolenie techniczne oraz wszechstronność. Może z powodzeniem grać jako napastnik oraz skrzydłowy, co gwarantuje dodatkowe opcje w ofensywie.

Dyrektor sportowy Napoli już działa w temacie nowego snajpera. Zirkzee nie jest pewniakiem do gry w Manchesterze United, zwłaszcza po hitowym transferze Benjamina Sesko. Niewykluczone, że angielski gigant będzie skłonny oddać Holendra, choćby w ramach wypożyczenia. Inne opcje dla mistrza Włoch to Artem Dovbyk, Andrea Pinamonti oraz Roberto Piccoli.