fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen odrzucił ofertę Al-Hilal

Victor Osimhen w trakcie letniego okna transferowego może być jednym z najbardziej rozchwytywanych graczy. Ostatnio nie brakowało informacji, sugerujących, że piłkarz zasili Al-Hilal. Konkretną wiadomość w sprawie przekazała z kolei La Gazzetta dello Sport.

Według informacji źródła piłkarz odrzucił propozycję klubu z Arabii Saudyjskiej. Tym samym wciąż nadzieje na pozyskanie zawodnika mogą mieć takie kluby jak: Juventus, Arsenal, Chelsea czy Manchester United, wykazujące zainteresowanie transakcją z udziałem 26-latka.

Osimhen to napastnik, mający kontrakt ważny z SSC Napoli do końca czerwca 2026 roku. Ostatnie miesiące zawodnik spędził z kolei na wypożyczeniu w Galatasaray. Turecka ekipa miała zamiar zatrzymać zawodnika na dłużej. Niemniej finalnie bez skutku.

41-krotny reprezentant Nigerii ma za sobą sezon, w którym wystąpił łącznie w 41 spotkaniach. Strzelił w nich 37 goli. Ogólnie został też królem strzelców ligi tureckiej, wyprzedzając w końcowej klasyfikacji drugiego Krzysztofa Piątka.

Osimhen to zawodnik, którego rynkowa wartość kształtuje się w wysokości 70 milionów euro. Według wieści La Gazzetta dello Sport piłkarz jest otwarty na to, aby kontynuować karierę w Serie A. Wpływ na to może mieć dekret o wzroście płac, co pozwoliłoby zawodnikowi zaoszczędzić 50 procent wynagrodzenia.

