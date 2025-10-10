fot. Insidefoto Na zdjęciu: Antonio Conte

Napoli wraca po Mainoo. Anglik zdecyduje się na transfer?

Kobbie Mainoo niegdyś był wielką nadzieją Manchesteru United i przyszłością całego projektu, ale ostatnie miesiące nie były dla niego szczęśliwe. Stracił zaufanie Rubena Amorima i w konsekwencji również miejsce w pierwszej jedenastce. Z tego względu media latem spekulowały o jego ewentualnym transferze. Sam Anglik był skłonny odejść na wypożyczenie, ale klub ostatecznie się nie zgodził. Ta decyzja nie odstraszyła definitywnie włodarzy Napoli, którzy wciąż śledzą jego nieciekawą sytuację na Old Trafford i zamierzają po niego wrócić.

Włosi mają nawiązać ponowny kontakt z Manchesterem United zimą. Liczą, że tym razem Mainoo będzie dostępny i uda się go wypożyczyć. Z pewnością Czerwone Diabły nie skreślają swojego wychowanka i pragną go mieć w dłuższej perspektywie, więc nie zgodzą się na wykup. Antonio Conte pragnie wzmocnić Anglikiem środek pola, nawet jeśli będzie to transfer tylko do końca obecnego sezonu.

Wszystko zależy od reakcji samego piłkarza. W tle wciąż toczą się rozmowy na temat jego przyszłości. Umowa Anglika obowiązuje do 2027 roku, a prace nad jej przedłużeniem idą jak po grudzie. Strony nie mogą się dogadać, bowiem Manchester United nie chce zapłacić mu tak dużych pieniędzy. Napoli nie jest jedynym zainteresowanym – w grę też wchodzi przeprowadzka do Chelsea, która była dla Mainoo preferowaną opcją latem.