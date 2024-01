Imago / Paul Phelan Na zdjęciu: Armando Broja

David Moyes chce podczas zimowego okienka otrzymać dodatkowego napastnika

Na radarze West Hamu znalazł się Armando Broja

Napastnik Chelsea jest tylko rezerwowym w zespole Mauricio Pochettino

West Ham celuje w transfer Armando Broji

David Moyes odkąd objął obowiązki trenera West Hamu w 2019 roku, stworzył z nich solidny zespół, który regularnie włącza się do walki o europejskie puchary. Co więcej, to pod jego wodzą angielski klub zdobył pierwsze od 24 lat europejskie trofeum. Dzięki temu 60-letni Szkot zbudował sobie mocną pozycję i ma znaczący głos ws. transferów do drużyny. Najnowszym życzeniem szkoleniowca miał być transfer nowego napastnika w styczniu.

Jak poinformował portal “TeamTalk” na liście życzeń znalazł się Armando Broja z Chelsea. Albańczyk nie odgrywa znaczącej roli w swoim zespole, a jedynie wchodzi na plac gry na końcówki meczów. Z tego względu 22-letni napastnik byłby otwarty na przenosiny do nowej drużyny.

Na ten moment we wszystkich rozgrywkach snajper zaliczył 16 występów, w których 2 razy wpisał się na listę strzelców. W przeszłości był wypożyczany m.in. do Southampton czy Vittese.

Ponadto Armando Broja jest reprezentantem swojego kraju. Dla Albanii zagrał 17 meczów i strzelił 4 bramki.