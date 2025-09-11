Najdrożsi piłkarze Ekstraklasy. Nowe nazwiska na szczycie rankingu

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Zmiany w rankingu najdroższych piłkarzy Ekstraklasy

Letnie okno transferowe 2025 było wyjątkowe dla klubów Ekstraklasy. Łącznie polskie drużyny wydały ponad 41 mln euro na wzmocnienia, co jest rekordowym wynikiem ligi. Oczywiście przełożyło się to na zmiany w rankingu najdroższych piłkarzy rozgrywek.

Najwyżej wycenianym zawodnikiem w Ekstraklasie jest obecnie Kacper Urbański, który tego lata zamienił Bolognę na Legię Warszawa. Jego wartość to 6 mln euro. Podium uzupełniają Noah Weisshaupt i Antoni Kozubal, którzy są wyceniani na 5 mln euro.

W czołowej dwudziestce najdroższych piłkarzy Ekstraklasy zdecydowanie wyróżnia się Legia Warszawa, która ma aż pięciu przedstawicieli. Po trzech zawodników w zestawieniu mają Jagiellonia Białystok, Widzew Łódź i Lech Poznań. Raków Częstochowa oraz Pogoń Szczecin wprowadzają po dwóch piłkarzy, a pojedynczych reprezentantów mają Radomiak Radom i Cracovia.

Najdrożsi piłkarze Ekstraklasy (wg wartości rynkowej)

Kacper Urbański – 6,00 mln euro (Legia Warszawa) Noah Weisshaupt – 5,00 mln euro (Legia Warszawa) Antoni Kozubal – 5,00 mln euro (Lech Poznań) Sam Greenwood – 4,50 mln euro (Pogoń Szczecin) Kamil Piątkowski – 4,50 mln euro (Legia Warszawa) Sławomir Abramowicz – 4,00 mln euro (Jagiellonia Białystok) Andi Zeqiri – 4,00 mln euro (Widzew Łódź) Afimico Pululu – 4,00 mln euro (Jagiellonia Białystok) Kacper Trelowski – 4,00 mln euro (Raków Częstochowa) Adrian Przyborek – 4,00 mln euro (Pogoń Szczecin) Josh Wilson-Esbrand – 4,00 mln euro (Radomiak Radom) Jonatan Braut Brunes – 3,50 mln euro (Raków Częstochowa) Stelios Andreou – 3,50 mln euro (Widzew Łódź) Veljko Ilic – 3,50 mln euro (Widzew Łódź) Rúben Vinagre – 3,50 mln euro (Legia Warszawa) Damian Szymański – 3,50 mln euro (Legia Warszawa) Mauro Perković – 3,50 mln euro (Cracovia) Michał Gurgul – 3,50 mln euro (Lech Poznań) Bartosz Mrozek – 3,50 mln euro (Lech Poznań) Leon Flach – 3,00 mln euro (Jagiellonia Białystok) Stratos Svarnas – 3,00 mln euro (Raków Częstochowa) Steve Kapuadi – 3,00 mln euro (Legia Warszawa) Luis Palma – 3,00 mln euro (Lech Poznań) Mateusz Skrzypczak – 3,00 mln euro (Lech Poznań)

Kwoty według Transfermarkt. Kolejni piłkarze nie przekraczają wartości 2,5 mln euro.