Możliwy hit w Serie A. Z Milanu do Napoli

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte i Aurelio De Laurentiis

Napoli ruszy po gwiazdę Milanu?

Po raz drugi w trzech ostatnich sezonach mistrzem Serie A zostało Napoli. Partenopei wyprzedzili Inter, który bronił tytułu wywalczonego przed rokiem. Aurelio di Laurentiis zdołał przekonać Antonio Conte do pozostania pod Wezuwiuszem – jednym z warunków kontunuowania współpracy było wzmocnienie kadry przed walką o kolejne trofea.

Kto może zasilić szeregi mistrzów Włoch? Ekrem Konur sugeruje, że Napoli może sprowadzić jedną z gwiazd ligi. Na Stadio Diego Armando Maradona miałby trafić Rafael Leao. Jak media oceniają szanse na ten transfer? Jeżeli Milan pozwoli Portugalczykowi zmienić klubowe barwy, Partenopei mają zwiększyć zainteresowanie napastnikiem i zintensyfikować starania o sprowadzenie go do stolicy Kampanii.

Rafael Leao jest związany z Rossonerimi kontraktem ważnym do 30 czerwca 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 75 milionów euro. Do tej pory Portugalczyk był łączony przede wszystkim z klubami spoza Włoch, ale Napoli po zapewnieniu sobie mistrzowskiego tytułu ma większe aspiracje i szuka wzmocnień także na lokalnym rynku.