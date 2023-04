PressFocus Na zdjęciu: Moussa Diaby

Moussa Diaby to kluczowy zawodnik Bayeru Leverkusen

Utalentowanym napastnikiem interesuje się PSG

23-latek to wychowanek klubu ze stolicy Francji

Moussa Diaby gotowy do wielkiego letniego transferu

Moussa Diaby to już czołowa gwiazda nie tylko Bayeru Leverkusen, ale i całej Bundesligi. Francuz budzi postarach obrońców drużyny rywali, a jest tak za sprawą wysokich umiejętności dryblingu, szybkości oraz ciągu na bramkę. W tym sezonie rozegrał 37 spotkań w koszulce popularnych “Aptekarzy”. Zdobył 13 bramek oraz zanotował 9 asyst.

Skrzydłowy już od jakiegoś czasu jest łączony z powrotem do PSG. Jednak do tej pory były to tylko plotki. W poniedziałek portal “Foot Mercato” poinformował, że władze paryskiego klubu zaczęły zwracać szczególną uwagę na swojego wychowanka i wkrótce mają usiąść do rozmów z otoczeniem piłkarza. W przypadku braku porozumienia z Diabym, to kolejnym graczem do wzmocnienia boku pomocy jest Ryan Cherki. 19-letnia gwiazda Olympique Lyon.

Dziewięciokrotny reprezentant Francji jest szczególnie związany z Paris Saint-Germain. To w tym klubie przeszedł całą drogę, którą pokonują młodzieżowcy, aby zaistnieć w seniorskiej piłce. Paryż opuścił cztery lata temu. Wówczas Bayer Leverkusen zapłacił za transfer 15 milionów euro. Dziś portal “Transfermarkt” wycenia zawodnika na 50 milionów euro.

Sprawdź także: Ancelotti zaproponował nowe rozwiązanie w regulaminie piłki nożnej