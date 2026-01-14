Mourinho zawarł umowę i czeka na Real Madryt! Kluczowe porozumienie

Jose Mourinho zawarł umowę z Benfiką, która pozwoli mu na odejście do Realu Madryt. Jak poinformował El Nacional, portugalski trener może stać się realną opcją.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho ma specjalną umowę i tylko czeka na Real Madryt

Jose Mourinho, który obecnie prowadzi Benfikę, już na etapie podpisywania kontraktu zadbał o swoją przyszłość. Jak informują hiszpańskie media, w umowie znalazła się specjalna klauzula umożliwiająca mu odejście bez żadnych przeszkód, jeśli zgłosi się po niego Real Madryt.

Co istotne, nie jest to standardowy zapis dotyczący największych klubów Europy. Klauzula została skonstruowana wyłącznie pod kątem Królewskic. To jasno pokazuje, że Mourinho wciąż ma na celu powrót na Santiago Bernabeu. W Madrycie doskonale zdają sobie z tego sprawę i traktują ten ruch jako czytelny sygnał.

Portugalczyk uchodzi za jednego z faworytów Florentino Pereza na wypadek, gdyby projekt z Alvaro Arbeloą nie przyniósł oczekiwanych efektów. W klubie oficjalnie panuje zaufanie do 42-letniego szkoleniowca, ale w kuluarach mówi się, że jego kadencja może mieć charakter przejściowy.

Mourinho oferuje dokładnie to, czego Real może potrzebować w sytuacji kryzysowej. Jest to przede wszystkim ogromne doświadczenie, a także silna osobowość i zdolność do zarządzania szatnią pełną gwiazd. Ponadto jtrenerem, który nie boi się podejmować trudnych decyzji i potrafi funkcjonować pod presją.