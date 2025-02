Fenerbahce chce skupić swoją uwagę na pozyskaniu reprezentanta Polski do lat 19. Do zespołu Jose Mourinho w letnim oknie transferowym ma dołączyć Igor Orlikowski - twierdzi portal Takvim.com.tr.

Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Igor Orlikowski na liście życzeń Fenerbahce

Fenerbahce w trakcie zimowego okna transferowego postawiło na kilka wzmocnień. Aby zagrozić Galatasaray w walce o mistrzostwo Turcji, władze kanarków przeprowadziły cztery dodatkowe transfery. Do drużyny prowadzonej przez Jose Mourinho dołączyli: Milan Skriniar, Anderson Talisca, Diego Carlos i Ognjen Mimović. Ten ostatni to młody prawy obrońca, który został od razu wypożyczony do Zenitu.

Łącznie na transfery w sezonie 2024/2025 Fenerbahce wydało ok. 70 milionów euro. Mimo to w Stambule wciąż myślą o wzmocnieniach pod kątem następnej kampanii. Jednym z zawodników, który może przenieść się do tureckiej SuperLig jest reprezentant Polski do lat 19.

Zaskakujące informacje przekazał portal Takvim.com.tr otóż na liście życzeń Fenerbahce znalazł się Igor Orlikowski. Aktualnie środkowy obrońca gra w Ekstraklasie, gdzie broni barw Zagłębia Lubin. W tym sezonie rozegrał w lidze 18 spotkań, w których zdobył jedną bramkę. 19-latek jest także jednym z kapitanów w młodzieżowej reprezentacji Polski. Z opaską kapitana zagrał w dwóch listopadowych sparingach z Portugalią i Rumunią.

Orlikowski uważany jest za wielki talent, więc w najbliższym czasie w jego stronę może zerkać coraz więcej zagranicznych zespołów. Portal Transfermarkt wycenia Polaka na 1,5 miliona euro. Obecna umowa piłkarza z Miedziowymi wygasa w czerwcu 2028 roku.