Mourinho zatwierdził transfer. Fenerbahce rusza po gracza Man United

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Fenerbache myśli o transferze Jadona Sancho

Fenerbahce nie zrealizuje głównego założenia na ten sezon, jakim było zdobycie mistrzostwa Turcji. Jose Mourinho w swoim pierwszym roku pracy w Stambule musi zadowolić się 2. miejscem w lidze. Na trzy kolejki przed końcem Żółte Kanarki mają tylko matematyczne szanse na tytuł, ponieważ strata do Galatasaray wynosi osiem punktów.

Mistrzostwo kraju dla Fenerbahce to marzenie, którego nie udało im się zrealizować od 2014 roku. W związku z kolejną nieudaną próbą właściciele planują kolejne wzmocnienia pierwszego zespołu. Latem drużynę może zasilić piłkarz Manchesteru United.

Z informacji portalu Yeni Asir wynika, że w kręgu zainteresowań tureckiego klubu znalazł się Jadon Sancho. Anglik jest związany kontraktem z Manchesterem United, lecz w tym sezonie przebywa na wypożyczeniu w Chelsea. The Blues mają obowiązek wykupu piłkarza, lecz istnieje także opcja, że za dodatkową opłatą wróci do Czerwonych Diabłów. Na Old Trafford nie wiążą jednak z nim przyszłości. Niepewną sytuację zawodnika chce wykorzystać Fenerbahce. Pomysł na transfer Sancho zaakceptował nawet Jose Mourinho.

Sancho trafił na wypożyczenie do Chelsea przed startem sezonu. Łącznie wystąpił w 39 meczach, w których zdobył 4 gole i zaliczył 10 asyst. Razem z The Blues dotarł do finału Ligi Konferencji, w którym zespół Enzo Mareski zmierzy się z Realem Betis.