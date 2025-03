Chelsea zrezygnuje z Sancho? Musi zapłacić karę

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Sancho wróci do Manchesteru United?

Jadon Sancho przed sezonem 2024/2025 szukał dla siebie nowego klubu. Manchester United nie uwzględniał go w swoich planach, więc ten dążył do zmiany otoczenia. Pod koniec letniego okienka zgłosiła się po niego Chelsea, która sprowadziła go w ramach rocznego wypożyczenia. W umowie uwzględniono zapis o obowiązku wykupu za około 25 milionów funtów.

Angielski skrzydłowy szybko wskoczył do pierwszej jedenastki The Blues, a jego początki były imponujące. Nawiązywał do występów sprzed hitowego transferu do Manchesteru United, kiedy to błyszczał w barwach Borussii Dortmund. Z czasem przestał prezentować się tak dobrze, mimo dalszej gry w wyjściowym składzie.

Na Stamford Bridge nie są już do niego w pełni przekonani. “Daily Mail” sugeruje wręcz, że Chelsea zamierza z niego zrezygnować, na co wskazuje brak porozumienia w sprawie warunków współpracy już po definitywnym transferze. The Blues mają obowiązek wykupienia Sancho, ale mogą z tego zrezygnować. Wówczas będą musieli zapłacić Manchesterowi United poważną karę finansową.

Ostateczna decyzja w temacie Sancho jeszcze nie zapadła. Chelsea ma trzy możliwości – wykupić go i stawiać na niego w przyszłym sezonie, zrezygnować i zapłacić karę Manchesterowi United lub poszukać dla niego nowego klubu w trakcie letniego okienka.

24-latek zagrał w tym sezonie 28 razy, notując w tym czasie dwie bramki oraz sześć asyst.