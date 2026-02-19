Motor Lublin zatrzyma dwóch piłkarzy. Rozmowy na finiszu

Motor Lublin przedłużył kontrakt z Markiem Bartosem - podaje Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl. Dziennikarz dodał, że w drodze jest także nowa umowa dla Jakuba Łabojki.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Marek Bartos zostaje w Motorze

Motor Lublin walczy o utrzymanie w sezonie 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasie. Zespół prowadzony przez Mateusz Stolarski zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli i ma zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Rundę wiosenną rozpoczął od cennego zwycięstwa nad Pogonią Szczecin (2:1). Później przytrafiły się dwie porażki – z Jagiellonią Białystok (1:4) oraz z Lechią Gdańsk (2:3).

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, Motor skorzystał z klauzuli w kontrakcie Marka Bartosa. Oznacza to, że słowacki obrońca pozostanie w drużynie do czerwca 2027 roku. 29-latek dołączył do lubelskiego zespołu latem 2024 roku z Podbrezovej i szybko stał się filarem defensywy. W obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Na zaawansowanym etapie są również rozmowy dotyczące nowej umowy dla Jakuba Łabojki. Defensywny pomocnik nie miał w dotychczasowym kontrakcie klauzuli przedłużenia, jednak wszystko wskazuje na to, że strony są blisko osiągnięcia porozumienia.

Władze Motoru muszą odpierać zainteresowanie swoimi czołowymi zawodnikami. Najgłośniejszym tematem pozostaje oferta ze strony Pogoni Szczecin za Karola Czubaka, która może sięgać nawet dwóch milionów euro. Mimo atrakcyjnej propozycji w Lublinie jasno podkreślają, że sprzedaż kluczowego napastnika w trakcie sezonu nie wchodzi w grę. Najbliższy sprawdzian przed Motorem już w piątek (20 lutego), kiedy podejmie Piast Gliwice w ramach 22. kolejki.