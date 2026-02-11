Mosór może opuścić Raków. Kolejka chętnych po obrońcę

11. lutego 2026
Ariel Mosór resztę sezonu może spędzić w innym klubie. Po obrońcę Rakowa Częstochowa ustawiła się kolejka chętnych. Meczyki.pl informują, że do gry włączył się GKS Katowice.

Ariel Mosór
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ariel Mosór

GKS Katowice chce Ariela Mosóra

Ariel Mosór pod koniec sierpnia 2024 roku zmienił klub, przechodząc z Piasta Gliwice do Rakowa Częstochowa. Niestety kariera środkowego obrońcy od tego momentu mocno wyhamowała. 22-latek regularnie boryka się z problemami zdrowotnymi, przez co opuścił bardzo dużo spotkań. Łącznie dla Medalików zagrał tylko 17 meczów, w których zdobył jednego gola.

W tym sezonie ma na swoim koncie zaledwie pięć występów, a przez większą część rozgrywek był nawet poza kadrą meczową. Powodem ponownie były problemy ze zdrowiem. Aby grać regularnie, w grę wchodzi zmiana otoczenia, a chętnych nie brakuje.

Jak dotąd o ściągnięcie Mosóra zabiegała Arka Gdynia, lecz drużyna z Trójmiasta nie dogadała się z Rakowem. Teraz według informacji serwisu Meczyki.pl do akcji wkroczył GKS Katowice, który liczy na ściągnięcie obrońcy, który miałby pomóc w walce o utrzymanie.

Sytuację komplikuje jednak fakt, że Raków musi radzić sobie bez Pawła Dawidowicza. Reprezentant Polski doznał kontuzji, przez co wypadł na kilka tygodni. Mosór to jedna z opcji do zastąpienia byłego piłkarza Hellasu Werona. Na ten moment nie wiadomo, gdzie resztę sezonu spędzi Mosór. Natomiast GKS Katowice ma dużo czasu, aby dogadać się z Medalikami, ponieważ okno transferowe w Polsce zamyka się dopiero w środę (25 lutego).

