Newcastle planuje wzmocnienia. Kandydaci już na liście życzeń!

18:45, 2. grudnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Athletic

Newcastle United ma plan, aby wzmocnić skład drużyny nowym pomocnikiem. "The Athletic" przekazało, że na radarze Srok jest jeden z zawodników występujących na co dzień w Ligue 1.

Lamine Camara
fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Lamine Camara

Lamine Camara znalazł się na liście życzeń Newcastle United

Newcastle United w tym sezonie prezentuje się jak na razie poniżej oczekiwań. Co prawda w Premier League ekipa z St. James’ Park wygrała ostatnio dwa mecze z rzędu, ale i tak ma na koncie jedynie 18 punktów, dających 13. miejsce w tabeli. W związku z tym władze klubu planują wzmocnienia. Informacjami na ten temat podzielił się „The Athletic”.

Źródło przekazało, że sternicy Newcastle poważnie zainteresowali się Lamine Camarą, broniącym aktualnie barw AS Monaco. Do ruchu z udziałem zawodnika mogłoby dojść już w trakcie styczniowej sesji transferowej. Jasne ma jednak być, że jak dotąd działacze Newcastle nie skontaktowali się jeszcze w tej sprawie z przedstawicielami ekipy z ligi francuskiej.

Ogólnie decydenci Newcastle mają kilku kandydatów na wzmocnienie swojej drużyny. W kolejce do gry w angielskiej ekipie mają być też tacy gracze jak: Kees Smit z AZ Alkmaar, Javi Guerra z Valencii oraz Bilal El Khannouss z VfB Stuttgart.

Ogólnie w tym roku zespół prowadzony przez Eddie’ego Howe’a ma jeszcze do rozegrania osiem spotkań. W tym czasie Newcastle zmierzy się między innymi z Bayerem Leverkusen, Chelsea czy Manchesterem United. We wtorek 2 grudnia na drodze Srok stanie natomiast Tottenham Hotspur. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:15. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz czwarty w ostatnich 12 miesiącach.

