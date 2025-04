Moise Kean wróci do Premier League? Potentat nawiązał kontakt

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Moise Kean

Newcastle United interesuje się Moise Keanem

Newcastle United może być zmuszone do zakontraktowania nowego napastnika podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Z drużyny Srok najpewniej odejdzie bowiem Alexander Isak, który wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Szwedzkiego gwiazdora pragną niemal wszyscy giganci Premier League i wiele wskazuje na to, że 25-latek ostatecznie trafi do jednego z nich. Dlatego włodarze z St James’ Park szukają ewentualnego następcy swojego najskuteczniejszego piłkarza.

Jak poinformował włoski portal “CalcioMercato”, kandydatem do wzmocnienia linii ataku zespołu The Magpies jest Moise Kean. 25-letni snajper rozgrywa fantastyczną kampanię w barwach Fiorentiny. W obecnym sezonie 21-krotny reprezentant Włoch rozegrał 36 meczów, zdobył 22 bramki i zaliczył 3 asysty. Warto dodać, że gdyby Moise Kean ostatecznie powędrował na Wyspy Brytyjskie, to zanotowałby sentymentalny powrót do Premier League, gdzie w przeszłości miał już okazję grać dla Evertonu.

Ponadto w swoim piłkarskim CV posiada również Torino FC, Juventus, Hellas Verona oraz Paris Saint-Germain. Bardzo skuteczny napastnik z powodzeniem występuje we Fiorentinie od lipca 2024 roku, kiedy przeprowadził się na Stadio Artemio Franchi za 13 mln euro ze wspomnianego Juventusu. Klauzula odstępnego Moise Keana dla klubów spoza Włoch wynosi 50 mln euro. Tak więc Newcastle United musiałoby się liczyć z takim wydatkiem. Angielscy działacze rzekomo nawiązali już pierwsze kontakty z agentem gwiazdy Serie A.