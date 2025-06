PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank - trener Tottenhamu Hotspur

Mohammed Kudus przymierzany do Tottenhamu Hotspur

W ostatnich dniach Tottenham Hotspur dokonał roszady na ławce trenerskiej – zwolnionego Ange’a Postecoglou zastąpił Thomas Frank. Drużyna Kogutów ma za sobą dziwny sezon – mimo że wygrała Ligę Europy, to zajęła dopiero 17. miejsce w tabeli Premier League. Fatalna postawa tego zespołu w rozgrywkach angielskiej ekstraklasy przelała czarę goryczy i kosztowała posada australijskiego szkoleniowca, w którego buty wszedł dotychczasowy opiekun Brentfordu.

Thomas Frank, bo o nim mowa, działa już na rynku transferowym, aby zbudować jak najsilniejszy skład. Według informacji Bena Jacobsa z brytyjskiego portalu „GiveMeSport”, na radarze Tottenhamu Hotspur znajduje się gwiazdor West Hamu United – Mohammed Kudus. Londyński klub nie wyklucza złożenia oferty za wszechstronnego zawodnika, który może zagrać na obu skrzydłach oraz w środku pola. Taki transfer wiązałby się z wyłożeniem na stół od 60 do 80 milionów euro.

Mohammed Kudus z powodzeniem występuje w barwach zespołu Młotów od sierpnia 2023 roku, kiedy trafił na Wyspy Brytyjskie za 43 miliony euro z Ajaksu Amsterdam. Skrzydłowy, który dobrze czuje się niemal na wszystkich pozycjach w formacji ofensywnej, w koszulce drużyny The Hammers rozegrał łącznie 80 meczów, zdobył 19 bramek i zaliczył 13 asyst. Wcześniej przywdziewał koszulki FC Nordsjaelland oraz Right to Dream Academy. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje wartość 24-letniego piłkarza na około 45 milionów euro.