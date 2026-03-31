Salah odchodzi z Liverpoolu. Może trafić do innej potęgi

Na zdjęciu: Mohamed Salah

PSG ma chrapkę na pozyskanie Mohameda Salaha

Mohamed Salah jakiś czas temu potwierdził, że nie wypełni do końca kontraktu z Liverpoolem i w związku z tym odejdzie z ekipy The Reds po zakończeniu obecnego sezonu. Przypomnijmy, iż umowa między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, jednakże włodarze angielskiego klubu wyrazili zgodę na wcześniejsze, bezpłatne rozstanie ze swoją legendą ze względu na ogromne zasługi zawodnika dla drużyny Czerwonych.

W tym momencie trudno jednoznacznie stwierdzić, gdzie 33-letni prawy skrzydłowy będzie kontynuował swoją karierę. Wiele wskazuje na to, że egipski gwiazdor może obrać kierunek na Arabię Saudyjską, aczkolwiek zdaniem prasy taki scenariusz nie jest jeszcze przesądzony.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, zainteresowanie Salahem wykazują również europejscy giganci. Jego sytuację uważnie monitoruje między innymi Paris Saint-Germain, które byłoby w stanie zaoferować mu atrakcyjne warunki finansowe.

113-krotny reprezentant Egiptu z powodzeniem występuje w barwach Liverpoolu od lipca 2017 roku, kiedy przeniósł się na Anfield Road za 42 miliony euro z Romy. Do tej pory rozegrał dla angielskiego zespołu 435 spotkań, zdobył 255 bramek i zanotował 122 asysty, stając się jednym z najlepszych piłkarzy w historii klubu. Według fachowego portalu „Transfermarkt” obecna wartość rynkowa Mohameda Salaha wynosi 30 milionów euro.