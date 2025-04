Liverpool na łowach w Bundeslidze. Tam szuka nowego napastnika

Mohamed Amoura jest jednym z kandydatów na następcę Darwina Nuneza w Liverpoolu - poinformował brytyjski dziennik The Mirror. 24-letni algierski napastnik imponuje formą w barwach Wolfsburga, strzelając 10 goli w trwającym sezonie.

Źródło: The Mirror / Fichajes

Źródło: The Mirror / Fichajes

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Mohamed Amoura przymierzany do Liverpoolu

Liverpool, który pewnie zmierza po dwudzieste w swojej historii mistrzostwo Premier League, powoli przygotowuje się do letniego okienka transferowego. Wszystko wskazuje na to, że klub z Anfield Road będzie bardzo aktywny, dokonując nadchodzącego lata kilku poważnych wzmocnień składu. Ma to związek z niepewną przyszłością takich piłkarzy jak Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Darwin Nunez czy Wataru Endo.

Tak więc drużynie Czerwonych może być potrzebny nowy napastnik, który wejdzie w buty wspomnianego wyżej Darwina Nuneza. Urugwajski atakujący najprawdopodobniej rozstanie się z zespołem The Reds, ponieważ nie jest zadowolony ze swojej roli w ekipie prowadzonej przez Arne Slota. Sam szkoleniowiec także wolałby mieć do dyspozycji innego snajpera. Niewykluczone, że Liverpool wybierze się na zakupy do… ligi niemieckiej.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Na celowniku angielskiego giganta znalazł się bowiem Mohamed Amoura z Wolfsburga – podaje brytyjski dziennik “The Mirror”. 24-letni napastnik imponuje dyspozycją w aktualnej kampanii – rozegrał 27 meczów, zdobył 10 bramek i zaliczył 9 asyst. 32-krotny reprezentant Algierii sprawdził się w Bundeslidze, a kolejnym przystankiem w jego karierze może być właśnie Premier League. Strona “Transfermarkt” wycenia atakującego na 32 miliony euro.