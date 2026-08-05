Manchester United zarzucił sieć na obrońcę Bayernu Monachium

Kim Min-Jae może zamienić Bundesligę na Premier League. Jak poinformował Ekrem Konur, stoper Bayernu Monachium przykuł bowiem uwagę Manchesteru United.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Kim Min-Jae przykuł uwagę Manchesteru United

Manchester United może wzmocnić linię defensywy podczas trwającego letniego okna transferowego. Trener ekipy Czerwonych Diabłów – Michael Carrick – liczy na zwiększenie jakości na pozycji środkowego obrońcy. Angielski szkoleniowiec ma nadzieję, że już w najbliższym czasie na Old Trafford trafi stoper z najwyższej półki, który podniesie poziom rywalizacji w zespole.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Old Trafford jest Kim Min-Jae. Manchester United od dłuższego czasu monitoruje sytuację reprezentanta Korei Południowej, który może otrzymać zgodę na odejście z Bayernu Monachium. Bawarski klub rozważy sprzedaż defensora, jeśli otrzyma satysfakcjonującą ofertę.

Min-Jae reprezentuje ekipę Die Roten od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Arenę z SSC Napoli za 50 milionów euro. 29-letni stoper wcześniej występował także w Fenerbahce Stambuł, Beijing Guoan oraz Jeonbuk Hyundai Motors. W poprzednim sezonie rozegrał 37 spotkań, zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 20 milionów euro.