Modrić może wrócić do byłego klubu. Możliwe także zakończenie kariery

Luka Modrić ma trzy opcje, jeśli chodzi o jego przyszłość. La Gazzetta dello Sport nie wyklucza powrotu do Dinama Zagrzeb, ale także zakończenia kariery po Mistrzostwach Świata.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Milan, Dinamo Zagrzeb lub koniec kariery – co zrobi Modrić?

Luka Modrić większą część kariery spędził w Hiszpanii, gdzie przez trzynaście lat grał w barwach Realu Madryt. Latem tamtego roku jego pobyt na Bernabeu dobiegł końca. Kontrakt nie został przedłużony, a pomocnik musiał znaleźć nowy klub. Wybór padł na Mediolan, a konkretnie AC Milan. Z włoskim gigantem związał się roczną umową z możliwością przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

Umowa wielkimi krokami zbliża się do końca i jak na razie nie została przedłużona. Modrić, choć ma już 40 lat na karku pozostaje kluczowym zawodnikiem Rossonerich. W tym sezonie wystąpił w 28 meczach, spędzając na boisku 2144 minuty.

La Gazzetta dello Sport informuje o możliwych scenariuszach na przyszłość chorwackiego piłkarza. W grę wchodzi powrót do byłego klubu. Nie chodzi jednak o Real Madryt, a Dinamo Zagrzeb, czyli pierwszą drużynę Modricia. Niewykluczone jest także zakończenie kariery bezpośrednio po Mistrzostwach Świata 2026. Trzecia opcja to pozostanie w Milanie, który jest zainteresowany zatrzymaniem pomocnika. Warto zaznaczyć, że Mediolańczycy aktywują klauzulę tylko wtedy, jeśli 40-latek wyrazi chęć dalszej gry dla Rossonerich.

Milan w składzie z Modriciem zajmuje 2. miejsce w tabeli Serie A. Aktualnie tracą aż 10 punktów do Interu Mediolan, który jest liderem. 8 marca obie drużyny zmierzą się w bezpośrednim meczu na San Siro.