Mistrz Europy może zmienić klub. Napastnik znalazł się na celowniku włoskiego giganta

Mikel Oyarzabal może opuścić Real Sociedad. Według portalu "El Nacional" napastnik może przenieść się do Lazio, które jest gotowe wyłożyć 40 mln euro.

Lazio może wyłożyć nawet 40 milionów euro.

Mikel Oyarzabal to w zasadzie legenda Realu Sociedad. Do akademii dołączył w 2011 roku, a w pierwszym zespole zadebiutował w wieku 18 lat. Przez ponad dekadę rozegrał prawie 400 meczów, stając się ulubieńcem kibiców.

W minionym sezonie w 53 spotkaniach strzelił 18 goli i zaliczył 8 asyst. Był najlepszym strzelcem zespołu. Ponadto ze świetnej strony pokazuje się także w reprezentacji Hiszpanii. W czterech meczach rozegranych w 2025 roku z La Roja zdobył trzy bramki, w tym dwie w półfinale Ligi Narodów przeciwko Holandii.

Jednak obecna sytuacja skłania go do rozważenia odejścia. Klub z San Sebastian nie zdołał zakwalifikować się do europejskich pucharów i zakończył sezon dopiero na 11. pozycji w lidze hiszpańskiej. Choć zawodnik wielokrotnie deklarował chęć zakończenia kariery na Estadio Anoeta, niektórzy kluczowi zawodnicy jak 28-letni napastnik, mogą opuścić klub.

Hiszpan znalazł się na radarze Lazio. Jak podaje „El Nacional” to życzenie trenera Maurizio Sarriego, który ponownie objął klub. Włoski szkoleniowiec chciałby, żeby Oyarzabal odgrywał ważną rolę w jego drużynie. Klub z Rzymu jest gotów zaoferować nawet 40 milionów euro.

