Fabregas poprosił o gwiazdę ligi hiszpańskiej. Wielki klub oczekuje 30 mln euro

Real Betis oczekuje 30 mln euro

Jesus Rodriguez to jeden z najbardziej obiecujących talentów, którzy w ostatnim czasie wyszli z akademii Realu Betis. 19-letni skrzydłowy przyciągnął uwagę kilku dużych klubów. Obecnie wydaje się, że najbardziej zdeterminowane, żeby pozyskać młodego Hiszpana jest Como. Włoski klub prowadzony przez Cesca Fabregasa, rozpoczął rozmowy z zespołem nastolatka, żeby zbadać możliwość pozyskania zawodnika w nadchodzącym letnim okienku transferowym.

Lewy napastnik jest przez wielu uważany za piłkarza z ogromnym potencjałem. To wszechstronny piłkarz, który grać także na prawym skrzydle. Wyróżnia się techniką, wizją gry i dojrzałością na boisku, co nie umknęło uwadze Włochów. Szczególnie Fabregas nalega na sprowadzenie Rodrigueza, ponieważ jest przekonany, że idealnie wpasowałby się do jego zespołu.

Jednak klub z Sewilli nie zamierza pozbywać się tak łatwo swojej perełki. Zarząd bardzo ceni sobie potencjał Rodrigueza i oczekują oferty, która odzwierciedlałaby jego wartość. Dlatego ustalili wstępną kwotę w okolicach 30 milionów euro. Negocjacje wciąż trwają, a wszystko zależy od tego, czy Como zdoła spełnić finansowe oczekiwania Betisu.

