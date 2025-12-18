Real Madryt obserwuje reprezentanta Korei Południowej

Real Madryt bacznie obserwuje rynek transferowy w poszukiwaniu utalentowanych zawodników. Na radar hiszpańskiego klubu trafił reprezentant Korei Południowej, Min-Hyeok Yang - donosi strona Defensa Central.

Min-Hyeok Yang przykuł uwagę Realu Madryt

Real Madryt od lat słynie z doskonałego skautingu, co potwierdzają transfery takich piłkarzy jak Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Endrick, Franco Mastantuono czy Dean Huijsen. Królewscy konsekwentnie obserwują utalentowanych zawodników z całego świata, inwestując w piłkarzy o ogromnym potencjale rozwoju.

Strategia ta pozwala stołecznemu klubowi nie tylko wyprzedzać konkurencję na rynku transferowym, lecz także budować silny zespół na lata. Wszystko wskazuje na to, że lista młodych talentów śledzonych przez Real ponownie się wydłużyła.

Jak informuje hiszpański serwis „Defensa Central”, Real Madryt bacznie monitoruje bowiem postępy Mina-Hyeoka Yanga. 19-letni skrzydłowy jest zawodnikiem Tottenhamu Hotspur, ale obecnie występuje na zasadzie wypożyczenia w drugoligowym Portsmouth FC.

Młody Koreańczyk prezentuje się tam z bardzo dobrej strony, regularnie zwracając na siebie uwagę obserwatorów. Jego rozwój nie umknął również działaczom Królewskich, którzy nie wykluczają złożenia oferty w przyszłości.

Yang przeniósł się do Europy w styczniu 2025 roku, gdy Gangwon FC zarobiło na jego sprzedaży 5 milionów euro. Początkowo trafił na wypożyczenie do Queens Park Rangers, a następnie do Portsmouth FC. W trwającym sezonie rozegrał 14 spotkań, zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Dwukrotny reprezentant Korei Południowej jest obecnie wyceniany na 5-10 milionów euro. Nie wiadomo, ile za kartę zawodniczą zdolnego młodzieńca oczekiwałby Tottenham Hotspur.