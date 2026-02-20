Milik zagra w Ekstraklasie?! Ten klub chce mu złożyć ofertę

Arkadiusz Milik może wrócić do Górnika Zabrze. Łukasz Milik, brat piłkarza oraz dyrektor sportowy Trójkolorowych zdradził w rozmowie z Kanałem Sportowym, że cały czas rozmawia z napastnikiem o powrocie do klubu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Górnik Zabrze czeka na zielone światło, żeby złożyć Milikowi ofertę

Arkadiusz Milik po raz ostatnim zagrał w oficjalnym meczu w czerwcu przed Mistrzostwami Europy 2024. Od tego momentu ani razu nie wystąpił w barwach Juventusu czy reprezentacji Polski. Wszystko przez ciągłe problemy zdrowotne, które nie opuszczają napastnika. Gdy już był blisko powrotu na boisko, ponownie przydarzył się uraz. Obecnie 31-latek ma problemy z łydką.

Przyszłość piłkarza w Turynie jest już przesądzona. Włoskie media nie mają wątpliwości, że Milik latem opuści klub. Jego kontrakt ma zostać rozwiązany. Niewykluczone, że 73-krotny reprezentant Polski zdecyduje się na powrót do Ekstraklasy. Od dłuższego czasu jest łączony z Górnikiem Zabrze. W rozmowie z Kanałem Sportowym szczegóły zdradził Łukasz Milik, dyrektor sportowy Trójkolorowych.

– Arek musi być zdrowy, żeby wrócić do Górnika Zabrze, bo musiałby przejść testy medyczne. […] Teraz ma kłopoty z łydką. Kilka tygodni temu uczestniczył w treningu z całą drużyną. Dosłownie parę dni przed meczem, w którym miał wystąpić, naciągnął jednak łydkę. Było tak blisko, a znów wrócił do punktu wyjścia. Ponownie musiał wyzdrowieć i walczyć – mówił Łukasz Milik w Kanale Sportowym.

– Prawdopodobne jest, że Arek zakończy karierę w Górniku Zabrze. Rozmawiamy o tym. Arek ogląda mecze. Nie jest fanem polskich muraw w styczniu czy lutym, bo warunki trudne, ale jest na bieżąco. Zobaczymy, kiedy da zielone światło na przedstawienie oferty. Do tej pory żadna propozycja nie wyszła, ale myślę, że kiedyś się ona pojawi. Moim marzeniem jest, żebyśmy razem pracowali dla Górnika – zdradził.

Milik grał w Górniku w latach 2011-2013, a następnie odszedł do Bayeru Leverkusen. W klubie z Górnego Śląska rozegrał 40 meczów, w których zdobył 12 goli i zanotował 4 asysty.