Milan złożył lukratywną ofertę. Porozumienie z gwiazdą jest już blisko

AC Milan jest bliski osiągnięcia porozumienia z bramkarzem. Według dziennikarza Orazio Accomando na stole znajduje się oferta, która może uczynić go jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w klubie.

Maignan może zostać w Milanie. Otrzymał ofertę przedłużenia kontraktu

Mike Maignan ma ważny kontrakt z Milanem do 30 czerwca 2026 roku. W ostatnich tygodniach w końcu ruszyły rozmowy w sprawie przedłużenia umowy. Teraz władze włoskiego giganta przedstawiły 30-letniemu golkiperowi konkretną ofertę. Francuz podobnie do Rafaela Leao, miałby znaleźć się na samym szczycie klubowej hierarchii płacowej, co jasno pokazuje jego pozycję w zespole.

Propozycja zakłada umowę na trzy lata z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Oprócz podstawowego wynagrodzenia w kontrakcie zawarte mają zostać niemałe bonusy za występy i cele indywidualne. Przewidziano także premie za grę w Lidze Mistrzów lub walkę o Scudetto.

Obecnie sytuacja jest jasna. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, Maignan może odejść za darmo. Stąd klub zdecydował się na szybkie podjęcie negocjacji. Kapitan Rossoneri to nie tylko „jedynka” między słupkami, ale też lider szatni, a swoją formą zapracował sobie na taką ofertę.

Doświadczony zawodnik reprezentuje barwy Milanu od 2021 roku. Od tego czasu wystąpił łącznie w 181 spotkaniach, w których 67 razy zachował czyste konto.

