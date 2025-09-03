Milan zaszalał na rynku transferowym. Udane lato w Mediolanie

AC Milan może pochwalić się całkiem udanym oknem transferowym. Rossoneri w samej końcówce sięgnęli po dwie duże gwiazdy. Nowymi piłkarzami klubu zostali Adrien Rabiot i Christopher Nkunku.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: AC Milan

AC Milan – transfery przed sezonem 2025/2026

AC Milan musiał latem szukać nie tylko nowego trenera, ale także nowych zawodników w obliczu odejścia największych gwiazd. Niespodziewanie z klubem pożegnał się Tijjani Reijnders, Malick Thiaw i Theo Hernandez. Każdy z nich był zawodnikiem wyjściowego składu. Max Allegri, który przejął funkcję trenera, potrzebował godnych następców, aby utrzymać siłę zespołu.

Początek letniego okna transferowego upłynął w Mediolanie pod kątem podpisania kontraktu z Luką Modriciem. Był to najgłośniejszy ruch Rossonerich. Poza pomocnikiem reprezentacji Chorwacji sfinalizowano również transakcję z udziałem młodych piłkarzy. Największe pieniądze wydano na Ardona Jashariego z Club Brugge, który kosztował 36 milionów euro. Dodatkowo za 20 milionów i więcej sprowadzono sprawdzonych w Serie A – Samuele Ricciego i Koni De Wintera.

Wśród nowych nabytków znalazł się także Pervis Estupinan. Obrońca z Ekwadoru ma być następcą Theo Hernandeza. Warto również zwrócić uwagę na utalentowanego Zachary’ego Athekame, który opuścił Young Boys Berno za 10 milionów euro.

Większy szum w mediach zrobiły jednak transfery w ostatnich dniach okienka. Ofensywę zespołu wzmocnił Christopher Nkunku, czyli była gwiazda Chelsea. Francuz stał się jednocześnie najdroższym piłkarzem, który trafił do Milanu latem 2025 roku, ponieważ Rossoneri zapłacili za niego 37 milionów euro. Szerokim echem odbił się również powrót Adriena Rabiota do Serie A, który po bójce z innym piłkarzem został wyrzucony z Marsylii. Małą kwotę zainwestowano również w obiecującego obrońcę – Davida Odogu.

AC Milan – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Kwota transferu Ardon Jashari Defensywny pomocnik Club Brugge 36 mln euro Samuele Ricci Defensywny pomocnik Torino 23 mln euro Koni De Winter Środkowy obrońca Genoa 20 mln euro Pervis Estupinan Lewy obrońca Brighton 17 mln euro Zachary Athekame Prawy obrońca Young Boys Berno 10 mln euro Luka Modrić Środkowy pomocnik Real Madryt Bez odstępnego Pietro Terracciano Bramkarz Fiorentina Bez odstępnego Christopher Nkunku Napastnik Chelsea 37 mln euro Adrien Rabiot Środkowy pomocnik Olympique Marsylia 9 mln euro David Odogu Środkowy obrońca VfL Wolfsburg 7 mln euro Kwoty transferowe według: Transfermarkt

AC Milan – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Kwota transferu Tijjani Reijnders Środkowy pomocnik Manchester City 55 mln euro Malick Thiaw Środkowy obrońca Newcastle 35 mln euro Theo Hernandez Lewy obrońca Al-Hilal 25 mln euro Noah Okafor Lewy napastnik Leeds United 19 mln euro Pierre Kalulu Środkowy obrońca Juventus 14,3 mln euro Emerson Royal Prawy obrońca Flamengo 9 mln euro Marco Pellegrino Środkowy obrońca Boca Juniors 3,5 mln euro Tommaso Pobega Środkowy pomocnik Bologna Wypożyczenie (1 mln euro) Marco Sportiello Bramkarz Atalanta BC 1 mln euro Warren Bondo Środkowy pomocnik Cremonese Wypożyczenie (0,5 mln euro) Filippo Terracciano Prawy obrońca Cremonese Wypożyczenie (0,5 mln euro) Davide Calabria Prawy obrońca Panathinaikos Bez odstępnego Luka Jović Napastnik AEK Ateny Bez odstępnego Devis Vasquez Bramkarz AS Roma Bez odstępnego Marko Lazetić Napastnik Aberdeen FC Bez odstępnego Alvaro Morata Napastnik Como Wypożyczenie Francesco Camarda Napastnik Lecce Wypożyczenie Lorenzo Colombo Napastnik Genoa Wypożyczenie Christian Comotto Środkowy pomocnik Spezia Wypożyczenie Alessandro Florenzi Prawy obrońca Bez klubu – Joao Felix Napastnik Chelsea Koniec wypożyczenia Tammy Abraham Napastnik AS Roma Koniec wypożyczenia Riccardo Sottil Lewy napastnik Fiorentina Koniec wypożyczenia Kyle Walker Prawy obrońca Manchester City Koniec wypożyczenia Yunus Musah Środkowy pomocnik Atalanta BC Wypożyczenie (4 mln euro) Alex Jimenez Prawy obrońca Bournemouth Wypożyczenie (1,5 mln euro) Samuel Chukwueze Prawy napastnik Fulham Wypożyczenie Kwoty transferowe według: Transfermarkt

Bilans transferowy Milanu

Nowi zawodnicy: 10

Odejścia z klubu: 27

Wydatki na transfery: 159 mln euro

Zarobki na transferach: 169,3 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Milanu

Z transferem do Milanu łączony był Victor Boniface. Nigeryjczyk przyleciał do Mediolanu na testy medyczne, ale klub w ostatniej chwili wycofał się z transakcji. W ostatni dzień trwania okna transferowego dużo pisało się o wymianie napastników z Romą. Do Rzymu trafić miał Santiago Gimenez, a za Meksykanina miał przyjść Artem Dovbyk. Ponadto nie brakowało plotek o ściągnięciu Joe Gomeza, a także doniesień o zainteresowaniu Tottenhamu, który chciał pozyskać Rafaela Leao.