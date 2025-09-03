Milan zaszalał na rynku transferowym. Udane lato w Mediolanie

16:50, 3. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

AC Milan może pochwalić się całkiem udanym oknem transferowym. Rossoneri w samej końcówce sięgnęli po dwie duże gwiazdy. Nowymi piłkarzami klubu zostali Adrien Rabiot i Christopher Nkunku.

AC Milan
Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: AC Milan

AC Milan – transfery przed sezonem 2025/2026

AC Milan musiał latem szukać nie tylko nowego trenera, ale także nowych zawodników w obliczu odejścia największych gwiazd. Niespodziewanie z klubem pożegnał się Tijjani Reijnders, Malick Thiaw i Theo Hernandez. Każdy z nich był zawodnikiem wyjściowego składu. Max Allegri, który przejął funkcję trenera, potrzebował godnych następców, aby utrzymać siłę zespołu.

Początek letniego okna transferowego upłynął w Mediolanie pod kątem podpisania kontraktu z Luką Modriciem. Był to najgłośniejszy ruch Rossonerich. Poza pomocnikiem reprezentacji Chorwacji sfinalizowano również transakcję z udziałem młodych piłkarzy. Największe pieniądze wydano na Ardona Jashariego z Club Brugge, który kosztował 36 milionów euro. Dodatkowo za 20 milionów i więcej sprowadzono sprawdzonych w Serie A – Samuele Ricciego i Koni De Wintera.

Wśród nowych nabytków znalazł się także Pervis Estupinan. Obrońca z Ekwadoru ma być następcą Theo Hernandeza. Warto również zwrócić uwagę na utalentowanego Zachary’ego Athekame, który opuścił Young Boys Berno za 10 milionów euro.

Większy szum w mediach zrobiły jednak transfery w ostatnich dniach okienka. Ofensywę zespołu wzmocnił Christopher Nkunku, czyli była gwiazda Chelsea. Francuz stał się jednocześnie najdroższym piłkarzem, który trafił do Milanu latem 2025 roku, ponieważ Rossoneri zapłacili za niego 37 milionów euro. Szerokim echem odbił się również powrót Adriena Rabiota do Serie A, który po bójce z innym piłkarzem został wyrzucony z Marsylii. Małą kwotę zainwestowano również w obiecującego obrońcę – Davida Odogu.

AC Milan – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubKwota transferu
Ardon JashariDefensywny pomocnikClub Brugge36 mln euro
Samuele RicciDefensywny pomocnikTorino23 mln euro
Koni De WinterŚrodkowy obrońcaGenoa20 mln euro
Pervis EstupinanLewy obrońcaBrighton17 mln euro
Zachary AthekamePrawy obrońcaYoung Boys Berno10 mln euro
Luka ModrićŚrodkowy pomocnikReal MadrytBez odstępnego
Pietro TerraccianoBramkarzFiorentinaBez odstępnego
Christopher NkunkuNapastnikChelsea37 mln euro
Adrien RabiotŚrodkowy pomocnikOlympique Marsylia9 mln euro
David OdoguŚrodkowy obrońcaVfL Wolfsburg7 mln euro
Kwoty transferowe według: Transfermarkt

AC Milan – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubKwota transferu
Tijjani ReijndersŚrodkowy pomocnikManchester City55 mln euro
Malick ThiawŚrodkowy obrońcaNewcastle35 mln euro
Theo HernandezLewy obrońcaAl-Hilal25 mln euro
Noah OkaforLewy napastnikLeeds United19 mln euro
Pierre KaluluŚrodkowy obrońcaJuventus14,3 mln euro
Emerson RoyalPrawy obrońcaFlamengo9 mln euro
Marco PellegrinoŚrodkowy obrońcaBoca Juniors3,5 mln euro
Tommaso PobegaŚrodkowy pomocnikBolognaWypożyczenie (1 mln euro)
Marco SportielloBramkarzAtalanta BC1 mln euro
Warren BondoŚrodkowy pomocnikCremoneseWypożyczenie (0,5 mln euro)
Filippo TerraccianoPrawy obrońcaCremoneseWypożyczenie (0,5 mln euro)
Davide CalabriaPrawy obrońcaPanathinaikosBez odstępnego
Luka JovićNapastnikAEK AtenyBez odstępnego
Devis VasquezBramkarzAS RomaBez odstępnego
Marko LazetićNapastnikAberdeen FCBez odstępnego
Alvaro MorataNapastnikComoWypożyczenie
Francesco CamardaNapastnikLecceWypożyczenie
Lorenzo ColomboNapastnikGenoaWypożyczenie
Christian ComottoŚrodkowy pomocnikSpeziaWypożyczenie
Alessandro FlorenziPrawy obrońcaBez klubu
Joao FelixNapastnikChelseaKoniec wypożyczenia
Tammy AbrahamNapastnikAS RomaKoniec wypożyczenia
Riccardo SottilLewy napastnikFiorentinaKoniec wypożyczenia
Kyle WalkerPrawy obrońcaManchester CityKoniec wypożyczenia
Yunus MusahŚrodkowy pomocnikAtalanta BCWypożyczenie (4 mln euro)
Alex JimenezPrawy obrońcaBournemouthWypożyczenie (1,5 mln euro)
Samuel ChukwuezePrawy napastnikFulhamWypożyczenie
Kwoty transferowe według: Transfermarkt

Bilans transferowy Milanu

  • Nowi zawodnicy: 10
  • Odejścia z klubu: 27
  • Wydatki na transfery: 159 mln euro
  • Zarobki na transferach: 169,3 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Milanu

Z transferem do Milanu łączony był Victor Boniface. Nigeryjczyk przyleciał do Mediolanu na testy medyczne, ale klub w ostatniej chwili wycofał się z transakcji. W ostatni dzień trwania okna transferowego dużo pisało się o wymianie napastników z Romą. Do Rzymu trafić miał Santiago Gimenez, a za Meksykanina miał przyjść Artem Dovbyk. Ponadto nie brakowało plotek o ściągnięciu Joe Gomeza, a także doniesień o zainteresowaniu Tottenhamu, który chciał pozyskać Rafaela Leao.

