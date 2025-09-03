Milan zaszalał na rynku transferowym. Udane lato w Mediolanie

AC Milan – transfery przed sezonem 2025/2026
AC Milan musiał latem szukać nie tylko nowego trenera, ale także nowych zawodników w obliczu odejścia największych gwiazd. Niespodziewanie z klubem pożegnał się Tijjani Reijnders, Malick Thiaw i Theo Hernandez. Każdy z nich był zawodnikiem wyjściowego składu. Max Allegri, który przejął funkcję trenera, potrzebował godnych następców, aby utrzymać siłę zespołu.
Początek letniego okna transferowego upłynął w Mediolanie pod kątem podpisania kontraktu z Luką Modriciem. Był to najgłośniejszy ruch Rossonerich. Poza pomocnikiem reprezentacji Chorwacji sfinalizowano również transakcję z udziałem młodych piłkarzy. Największe pieniądze wydano na Ardona Jashariego z Club Brugge, który kosztował 36 milionów euro. Dodatkowo za 20 milionów i więcej sprowadzono sprawdzonych w Serie A – Samuele Ricciego i Koni De Wintera.
Wśród nowych nabytków znalazł się także Pervis Estupinan. Obrońca z Ekwadoru ma być następcą Theo Hernandeza. Warto również zwrócić uwagę na utalentowanego Zachary’ego Athekame, który opuścił Young Boys Berno za 10 milionów euro.
Większy szum w mediach zrobiły jednak transfery w ostatnich dniach okienka. Ofensywę zespołu wzmocnił Christopher Nkunku, czyli była gwiazda Chelsea. Francuz stał się jednocześnie najdroższym piłkarzem, który trafił do Milanu latem 2025 roku, ponieważ Rossoneri zapłacili za niego 37 milionów euro. Szerokim echem odbił się również powrót Adriena Rabiota do Serie A, który po bójce z innym piłkarzem został wyrzucony z Marsylii. Małą kwotę zainwestowano również w obiecującego obrońcę – Davida Odogu.
AC Milan – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Kwota transferu
|Ardon Jashari
|Defensywny pomocnik
|Club Brugge
|36 mln euro
|Samuele Ricci
|Defensywny pomocnik
|Torino
|23 mln euro
|Koni De Winter
|Środkowy obrońca
|Genoa
|20 mln euro
|Pervis Estupinan
|Lewy obrońca
|Brighton
|17 mln euro
|Zachary Athekame
|Prawy obrońca
|Young Boys Berno
|10 mln euro
|Luka Modrić
|Środkowy pomocnik
|Real Madryt
|Bez odstępnego
|Pietro Terracciano
|Bramkarz
|Fiorentina
|Bez odstępnego
|Christopher Nkunku
|Napastnik
|Chelsea
|37 mln euro
|Adrien Rabiot
|Środkowy pomocnik
|Olympique Marsylia
|9 mln euro
|David Odogu
|Środkowy obrońca
|VfL Wolfsburg
|7 mln euro
AC Milan – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Kwota transferu
|Tijjani Reijnders
|Środkowy pomocnik
|Manchester City
|55 mln euro
|Malick Thiaw
|Środkowy obrońca
|Newcastle
|35 mln euro
|Theo Hernandez
|Lewy obrońca
|Al-Hilal
|25 mln euro
|Noah Okafor
|Lewy napastnik
|Leeds United
|19 mln euro
|Pierre Kalulu
|Środkowy obrońca
|Juventus
|14,3 mln euro
|Emerson Royal
|Prawy obrońca
|Flamengo
|9 mln euro
|Marco Pellegrino
|Środkowy obrońca
|Boca Juniors
|3,5 mln euro
|Tommaso Pobega
|Środkowy pomocnik
|Bologna
|Wypożyczenie (1 mln euro)
|Marco Sportiello
|Bramkarz
|Atalanta BC
|1 mln euro
|Warren Bondo
|Środkowy pomocnik
|Cremonese
|Wypożyczenie (0,5 mln euro)
|Filippo Terracciano
|Prawy obrońca
|Cremonese
|Wypożyczenie (0,5 mln euro)
|Davide Calabria
|Prawy obrońca
|Panathinaikos
|Bez odstępnego
|Luka Jović
|Napastnik
|AEK Ateny
|Bez odstępnego
|Devis Vasquez
|Bramkarz
|AS Roma
|Bez odstępnego
|Marko Lazetić
|Napastnik
|Aberdeen FC
|Bez odstępnego
|Alvaro Morata
|Napastnik
|Como
|Wypożyczenie
|Francesco Camarda
|Napastnik
|Lecce
|Wypożyczenie
|Lorenzo Colombo
|Napastnik
|Genoa
|Wypożyczenie
|Christian Comotto
|Środkowy pomocnik
|Spezia
|Wypożyczenie
|Alessandro Florenzi
|Prawy obrońca
|Bez klubu
|–
|Joao Felix
|Napastnik
|Chelsea
|Koniec wypożyczenia
|Tammy Abraham
|Napastnik
|AS Roma
|Koniec wypożyczenia
|Riccardo Sottil
|Lewy napastnik
|Fiorentina
|Koniec wypożyczenia
|Kyle Walker
|Prawy obrońca
|Manchester City
|Koniec wypożyczenia
|Yunus Musah
|Środkowy pomocnik
|Atalanta BC
|Wypożyczenie (4 mln euro)
|Alex Jimenez
|Prawy obrońca
|Bournemouth
|Wypożyczenie (1,5 mln euro)
|Samuel Chukwueze
|Prawy napastnik
|Fulham
|Wypożyczenie
Bilans transferowy Milanu
- Nowi zawodnicy: 10
- Odejścia z klubu: 27
- Wydatki na transfery: 159 mln euro
- Zarobki na transferach: 169,3 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Milanu
Z transferem do Milanu łączony był Victor Boniface. Nigeryjczyk przyleciał do Mediolanu na testy medyczne, ale klub w ostatniej chwili wycofał się z transakcji. W ostatni dzień trwania okna transferowego dużo pisało się o wymianie napastników z Romą. Do Rzymu trafić miał Santiago Gimenez, a za Meksykanina miał przyjść Artem Dovbyk. Ponadto nie brakowało plotek o ściągnięciu Joe Gomeza, a także doniesień o zainteresowaniu Tottenhamu, który chciał pozyskać Rafaela Leao.