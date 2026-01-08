AC Milan szuka nowego defensora. Jak się okazuje, Rossoneri rozważają pozyskanie gracza, który niegdyś był łączony z Realem Madryt i FC Barceloną. A jest nim Murillo z Nottingham Forest - donosi "Calciomercato".

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Murillo wzbudził zainteresowanie AC Milanu

AC Milan ma jasny plan na zimowe okienko transferowe. Władze klubu chcą jak najszybciej wzmocnić defensywę. Obecnie Massimiliano Allegri nie ma w swojej talii wielu obrońców, co może stanowić problem na dalszą część sezonu. A jak wiemy, Rossoneri poważnie liczą się w walce o mistrzostwo Italii. Włoski klub zatem zaczął przeglądać rynek w celu pozyskania nowego zawodnika.

Ostatnio media łączyły wielu defensorów z przeprowadzką na San Siro. Tymczasem najnowsze doniesienia transferowe z obozu AC Milanu przekazuje serwis „Calciomercato”. Otóż Rossoneri mogą przeprowadzić dość głośny transfer, ponieważ mają na oku zawodnika nie tak dawno łączonego z Realem Madryt oraz FC Barceloną. A jest nim Murillo, który na co dzień broni barw Nottingham Forest.

Do transferu Brazylijczyka jest jednak jeszcze daleka droga. Igli Tare, dyrektor sportowy AC Milanu, rozważa pozyskanie defensora z Premier League, ale też szuka innych opcji. Rossoneri natomiast powoli wypisują się z walki o Milana Skriniara oraz Federico Gattiego. Obie te transakcje są bardzo trudne do zrealizowania.

Murillo w trwającej kampanii rozegrał 20 spotkań w koszulce Nottingham Forest. Brazylijczyk zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców. A udało mu się tego dokonać w rywalizacji ligowej przeciwko Liverpoolowi.