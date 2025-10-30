AC Milan ma problem na pozycji napastnika i planuje wzmocnić tę pozycję. Trop Rossonerich prowadzi do Bundesligi. Na ich celowniku znalazł się Jonathan Burkardt z Eintrachtu Frankfurt - donosi "CalcioMercato".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Jonathan Burkardt wzbudził zainteresowanie AC Milanu

AC Milan pozytywnie prezentuje się od początku sezonu. Rossoneri przez chwilę byli nawet liderami Serie A. Dziś zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego znajduje się w czołówce ligi i traci trzy punkty do SSC Napoli, które zajmuje obecnie pierwszą lokatę. Mediolańczycy jednak mają swoje problemy, a przede wszystkim na pozycji napastnika. Santiago Gimenez nie prezentuje się na miarę oczekiwań klubu z San Siro.

Z informacji przekazanych przez „CalcioMercato” dowiadujemy się, że AC Milan wytypował już odpowiedniego kandydata. Trop mediolańczyków prowadzi do Bundesligi. W kręgu ich zainteresowań znalazł się zawodnik, który jest objawieniem ostatnich miesięcy. A jest nim Jonathan Burkardt, który na co dzień reprezentuje barwy Eintrachtu Frankfurt.

Tego lata niemiecki napastnik zamienił FSV Mainz na Eintracht Frankfurt. Koszt transferu wyniósł 21 milionów euro. AC Milan jeśli interesuje się 25-latkiem, to będzie musiał wyłożyć jeszcze większe pieniądze na stół. A i tak nie jest pewne, czy władze klubu Bundesligi zaakceptują propozycję za swoją gwiazdę.

Jonathan Burkardt w obecnym sezonie rozegrał 12 spotkań w koszulce Eintrachtu Frankfurt. Reprezentant Niemiec zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.