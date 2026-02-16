Milan zabiega o ważnego piłkarza Barcelony. Jest jeden warunek

Milan wykazuje zainteresowanie transferem piłkarza Barcelony. Na radarach znajduje się Eric Garcia. Włoski gigant po niego ruszy, jeśli wywalczy awans do Ligi Mistrzów - twierdzi Matteo Moretto.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan ma go na celowniku. Co zrobi Barcelona?

Milan pod wodzą Massimiliano Allegriego znów jest czołową drużyną Serie A. Wydaje się, że walka o mistrzostwo Włoch już jest rozstrzygnięta, bowiem Inter Mediolan zdominował rozgrywki w ostatnich tygodniach. Rossoneri walczą natomiast o powrót do europejskich pucharów, w tym przede wszystkim Ligi Mistrzów. Są na dobrej drodze, by to osiągnąć – zajmują drugie miejsce w tabeli, a nad piątym Juventusem mają aż siedem punktów przewagi.

Powrót do Ligi Mistrzów zwiastuje poważne wzmocnienia pod kątem letniego okienka. Milan już stworzył wstępną listę życzeń. Jednym z celów jest wzmocnienie defensywy, dlatego znajduje się na niej nazwisko Erica Garcii. Zawodnik Barcelony cechuje się przede wszystkim wszechstronnością – z powodzeniem może występować w środku obrony, na prawej stronie, a nawet w drugiej linii.

Milan jest zainteresowany transferem Garcii, o ile wróci do Ligi Mistrzów. Na ten moment nie wiadomo jednak, jak zareaguje Barcelona. Jakiś czas temu Hiszpan przedłużył swoją umowę do 2031 roku i jest w tym sezonie ważną postacią drużyny. Hansi Flick bardzo ceni jego oddanie oraz oczywiście umiejętności.

Sam Garcia mógł zdecydować się na transfer do PSG, ale widzi swoją przyszłość w Barcelonie. Może naciskać na odejście, jeśli klub znacząco wzmocni latem skład i dla Hiszpana zwyczajnie zabraknie miejsca.