Milan wyda 50 milionów na nowego Giroud

IMAGO / LaPresse Na zdjęciu: Olivier Giroud

Umowa Oliviera Giroud wygasa latem

Francuz może zdecydować się na transfer do MLS

Milan chciałby pozyskać w jego miejsce Sesko

Milan gotowy na głośny transfer napastnika

Umowa Oliviera Giroud, podobnie jak Luki Jovicia, wygasa już latem. Milan jest zdecydowany na to, by sprowadzić do klubu nowego, klasowego napastnika. Głównym celem transferowym ma być 20-letni snajper RB lipsk, Benjamin Sesko.

Milan, zdaniem Il Correire dello Sport, zamierza przeznaczyć na ten cel 50 milionów euro. Właśnie na tyle swojego gracza wyceniać mają działacze niemieckiego klubu.

Spekuluje się, że Olivier Giroud przeniesie się po sezonie do amerykańskiej MLS. Francuz skończy we wrześniu 38 lat. W tym sezonie wystąpił on jak dotąd w 26 meczach i zdobył w nich jedenaście bramek. Dołożył też osiem asyst.

Czytaj także: Koniec spekulacji w sprawie Kiwiora. Klub podjął decyzję