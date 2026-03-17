Milan wycenił Leao i szuka chętnych. Następca został wybrany

AC Milan myśli nad sprzedażą jednego z liderów zespołu. Rafael Leao został wyceniony na 80 milionów euro. Jeśli odejdzie, w Mediolanie ma go zastąpić Antonio Nusa - informuje La Gazzetta dello Sport.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

AC Milan cały czas wierzy w zdobycie mistrzostwa Włoch, ale sami sobie nie ułatwiają zadania. Po zwycięstwie w Derbach Mediolanu z Interem mieli kolejną szansę, żeby zmniejszyć stratę do Nerazzurrich w tabeli. W starciu z Lazio rozczarowali, przegrywając (0:1). W efekcie zamiast pięciu punktów różnicy tracą do największego rywala osiem punktów. Do końca sezonu pozostało dziewięć spotkań.

Porażka z Lazio to tylko jeden z problemów. W trakcie meczu kamery pokazały, schodzącego z boiska Rafaela Leao, który nie był zadowolony. Na dodatek unikał spotkania twarzą w twarz z trenerem. Do tego dochodzi fakt, że piłkarz nie gra na nominalnej pozycji.

Allegri przesunął go z lewego skrzydła na pozycję napastnika. Wynika to z tego, że obecnie Leao nie ma możliwości grać na skrzydle. Włoski taktyk wprowadził ustawienie z wahadłowymi. La Gazzetta dello Sport sugeruje, że napięcia w szatni oraz niedopasowanie taktyczne może skłonić Mediolańczyków do sprzedaży jednego z kluczowych zawodników.

Milan wycenił już Rafaela Leao na 80 milionów euro. Panuje przekonanie, że transferem skrzydłowego są zainteresowany kluby Premier League oraz przedstawiciele Arabii Saudyjskiej. Powyższa kwota jest zdecydowanie niższa niż klauzula odstępnego, jaką wpisali przy przedłużeniu umowy, czyli 170 milionów euro.

Co, jeśli Leao zostanie sprzedany? Milan przygotował się na taką ewentualność. Włoska gazeta sugeruje, że następcą Portugalczyka ma zostać Antonio Nusa. To 20-letni piłkarz RB Lipsk, którego obecna wartość rynkowa to ok. 35 milionów euro.