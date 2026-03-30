Milan wskazał nowego napastnika. Kwota może odstraszać

Milan nie wykupi Niclasa Fullkruga, a zamiast tego sięgnie latem po nowego napastnika. Mile widziany na San Siro jest Moise Kean, ale aktywacja jego klauzuli wykupu nie wchodzi w grę - informuje "Calciomercato".

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Fabiano Parisi / Moise Kean

Milan chce wynegocjować korzystniejsze warunki

Milan jest na dobrej drodze, by wrócić do Ligi Mistrzów. To główny cel na ten sezon, choć ekipa Massimiliano Allegriego pozostaje jeszcze w grze o mistrzostwo Włoch. Jeśli uda się faktycznie awansować do prestiżowych rozgrywek, letnie okienko transferowe na San Siro zapowiada się bardzo interesująco. Plan zakłada wzmocnienie kilku pozycji, a priorytetem jest ściągnięcie nowego napastnika.

Zimą Milan awaryjnie sprowadził na wypożyczenie Niclasa Fullkruga. Niemiec zdobył dotąd jedną bramkę i nie ma szans na przedłużenie swojego pobytu w Mediolanie. Choć kwota wykupu wynosi raptem pięć milionów euro, klub nie zamierza aktywować klauzuli. Zamiast tego, w pełni skupia się na poszukiwaniach nowego snajpera, który wniesie drużynę na jeszcze wyższy poziom.

Jedna z opcji to Dusan Vlahović, który latem może być dostępny w ramach wolnego transferu. Oczywiście serbski gwiazdor oczekuje atrakcyjnego wynagrodzenia, co dla Milanu jest sporą przeszkodą. Oprócz Vlahovicia, na liście życzeń znajduje się też nazwisko napastnika Fiorentiny. Moise Kean ustrzelił w tym sezonie Serie A osiem bramek, a jedną dołożył w rozgrywkach Ligi Konferencji.

Milan jest gotowy, aby sprowadzić 25-krotnego reprezentanta Włoch. Zamierza natomiast ruszyć do negocjacji z Fiorentiną, bowiem kwota wykupu zawarta w jego umowie sięga aż 62 milionów euro. Rossoneri postawią na niego jedynie w przypadku, gdy wywalczą korzystniejsze warunki przeprowadzki.