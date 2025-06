fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

AC Milan chce Federico Chiesę. Liverpool jasno stawia sprawę

AC Milan ma zamiar w trakcie letniej sesji transferowej poprawić nieco swoją sytuację w ofensywie. Wiadomo od kilku dni, że na celowniku przedstawiciela Serie A znajduje się Federico Chiesa. Czy transfer dojdzie do skutku? Konkretnymi wiadomościami podzielił się na platformie X dziennikarz Orazio Accomando z DAZN.

Znany insider przekazał, że przedstawiciele włoskiego klubu prowadzą już rozmowy z działaczami The Reds w sprawie pozyskania 27-latka. Jasne jest jednak, że Milan ma plan, aby wypożyczyć Chiesę. Liverpoolu ma natomiast brać pod uwagę tylko i wyłącznie transfer definitywny z udziałem zawodnika. To zatem komplikuje nieco negocjacje.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Chiesa trafił do ekipy z Anfield Road w minionym roku z Juventusu. Angielski klub wyłożył wówczas na transakcję 12 milionów euro. Włoch jednak okazał się kompletnym rozczarowaniem. Wystąpił w zaledwie 14 meczach, notując w nich dwa trafienia i dwie asysty. Mimo że Chiesa ma kontrakt ważny z klubem z Premier League do końca czerwca 2028 roku, to realny scenariusz zakłada, że piłkarz jednak wcześniej rozstanie z się z angielską ekipą.

51-krotny reprezentant Włoch w przypadku dołączenia do mediolańskiej na dzisiaj mógłby rywalizować o miejsce w składzie między innymi z takimi graczami jak: Rafael Leao czy Christian Pulisić. W każdym razie przyszłość Portugalczyka w klubie z San Siro jest bardzo niepewna.

Zobacz także: Hernandez w grze o powrót. Milan zatrzyma swoją gwiazdę?