Milan szykuje się na odejście Reijndersa. Wytypował dwóch następców

Milan nie traci czasu i już przygotowuje alternatywy na wypadek sprzedaży Tijjaniego Reijndersa do Manchesteru City. Klub rozważa transfery Samuele Ricciego z Torino oraz Lorenzo Lukki z Udinese, by latem skutecznie przebudować skład, donosi "Calciomercato".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Tijjani Reijnders

Ricci i Lucca na celowniku AC Milan

Milan przygotowuje się na odejście Tijjaniego Reijndersa tuż po zakończeniu sezonu. Według doniesień Manchester City widzi w holenderskim pomocniku kluczowy element do swojej kadry na Klubowe Mistrzostwa Świata, a Pep Guardiola ma być gotów zaoferować ponad 70 milionów euro.

Rossoneri jednak już znaleźli następców Holendra. Jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Reijndersa jest Samuele Ricci z Torino, którego Milan obserwuje od zimowego okienka. Negocjacje z otoczeniem młodego rozgrywającego są zaawansowane, a piłkarz nie ukrywa, że transfer na San Siro byłby dla niego naturalnym krokiem. Ricci jest wyceniany na ponad 30 milionów euro i idealnie pasowałby do wizji mediolańczyków.

Ale to nie jedyne wzmocnienie. Mówi się, że do Milanu może trafić również Lorenzo Lucca z Udinese, który w tym sezonie Serie A zdobył 11 bramek w 32 meczach. Od dłuższego czasu znajduje się na radarze działaczy Rossonerich. Dodatkowo transfer Lukki rozważany jest niezależnie od przyszłości Luki Jovicia i Tammy’ego Abrahama i wcześniej wspomnianego Reijndersa. Udinese wycenia swojego napastnika na co najmniej 30 milionów euro.

Dyrektor generalny Giorgio Furlani zapewnia, że mimo braku nowego dyrektora sportowego klub jest przygotowany do działania na rynku i nie pozwoli, by ewentualna sprzedaż Reijndersa wpłynęła na równowagę składu. Milan ma również na liście potencjalnych wzmocnień Jonathana Burkardta z Mainz oraz Nikolę Krstovicia z Lecce, co daje klubowi szerokie pole manewru podczas nadchodzącego okna transferowego.