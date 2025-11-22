Milan szuka nowego napastnika. To będzie absolutny hit w Serie A

Milan przyspieszył działania na rynku transferowym w poszukiwaniu nowego napastnika. Według Calciomercato.com na liście życzeń Rossonerich znajduje się Joaquin Panichelli ze Strasburga.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Joaquin Panichelli kandydatem do ataku w Milanie

AC Milan zamierza już w najbliższym oknie transferowym wzmocnić linię ataku. Choć na liście życzeń Rossonerich znajduje się m.in. Robert Lewandowski, sprowadzenie Polaka z Barcelony w styczniu jest praktycznie niemożliwe, a ewentualne rozmowy mogłyby wrócić dopiero latem. Klub musi więc szukać bardziej realnych alternatyw.

Jedną z nich jest Joaquin Panichelli ze Strasburga. 23-letni Argentyńczyk jest obserwowany przez Milan z dużą uwagą po znakomitym starcie sezonu w Ligue 1. Skauci wysoko oceniają jego technikę, mobilność oraz umiejętność gry kombinacyjnej. Problemem mogą okazać się jednak warunki finansowe – wysoka wycena zawodnika oraz fakt, że Strasburg należy do tej samej grupy właścicielskiej, co Chelsea.

Panichelli trafił do Strasburga latem tego roku z Deportivo Alaves za 17 milionów euro. W obecnym sezonie zdobył już 10 bramek w 15 meczach, dzięki czemu znalazł się na radarze kilku czołowych klubów Europy. W Hiszpanii mówi się nawet o nim jako o potencjalnym następcy Lewandowskiego na Camp Nou.

Rosnące zainteresowanie tylko potwierdza, że kwestią czasu jest, kiedy Argentyńczyk zasili szeregi jednego z gigantów Starego Kontynentu. Warto dodać, że jego kontrakt obowiązuje aż do czerwca 2030 roku. Panichelli zwrócił uwagę m.in. efektownym golem przewrotką w Lidze Konferencji przeciwko Jagiellonii Białystok.