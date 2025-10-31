Barcelona wskazała następcę Lewandowskiego. To byłby transferowy hit

19:23, 31. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Mundo Deportivo

Barcelona intensywnie poszukuje następcy Roberta Lewandowskiego. Według "Mundo Deportivo", na celowniku Dumy Katalonii znajduje się Joaquin Panichelli ze Strasbourga.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Joaquin Panichelli w kręgu zainteresowań Barcelony

FC Barcelona zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli La Liga, a podczas kontuzji Roberta Lewandowskiego w linii ataku występuje Ferran Torres. Wiele wskazuje na to, że latem przyszłego roku kapitan reprezentacji Polski opuści mistrzów Hiszpanii, gdy jego kontrakt wygaśnie w czerwcu. Klub już rozpoczął poszukiwania następcy doświadczonego napastnika.

Według doniesień „Mundo Deportivo”, w orbicie zainteresowań Dumy Katalonii znalazł się Joaquin Panichelli ze Strasbourga. Argentyński napastnik przyciągnął uwagę po efektownym golu przewrotką w fazie ligowej Ligi Konferencji przeciwko Jagiellonii Białystok. Kataloński gigant zwraca uwagę przede wszystkim na jego regularność w Ligue 1.

W obecnym sezonie Panichelli zdobył 10 bramek w 13 występach we wszystkich rozgrywkach, pokazując wszechstronność w ataku. 23-letni napastnik nie przyciąga uwagi tylko Blaugranę. Argentyński snajper jest także na liście życzeń Chelsea oraz AC Milan, co może doprowadzić do prawdziwego wyścigu transferowego.

Panichelli dołączył do Strasbourga latem z Deportivo Alaves za około 17 milionów euro. W poprzednim sezonie grał na drugim poziomie rozgrywkowym na Półwyspie Iberyjskim, gdzie zdobył aż 20 bramek. Kwestią czaruje będzie, kiedy Argentyńczyk zasili szeregi jednego z gigantów na Starym Kontynencie. Warto podkreślić, że kontrakt napastnika we francuskim zespole obowiązuje aż do czerwca 2030 roku.

