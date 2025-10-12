Milan szuka następcy Maignana. Wytypowali czterech kandydatów

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Maignan może odejść. Milan obserwuje czterech bramkarzy

Mike Maignan w ostatnich latach stał się jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Francuz od lipca 2021 roku gra w AC Milan, gdzie stał się nie tylko gwiazdą zespołu, ale również Serie A. Obecnie uznawany jest za jednego z najlepszych na świecie na swojej pozycji. Nic więc dziwnego, że interesują się nim topowe kluby w Europie. Warto dodać, że 30-latek ma ważny kontrakt tylko do końca czerwca.

Milan wciąż nie jest w stanie osiągnąć porozumienia z zawodnikiem ws. przedłużenia kontraktu. W mediach pojawiają się pogłoski, że bramkarz jest na celowniku klubów z Premier League. Wśród najbardziej zainteresowanych wymienia się Manchester United. Mike Maignan miałby być otwarty na pomysł przeprowadzki do Anglii. Wobec tego Rossoneri muszą znaleźć potencjalnego następcę.

Jak podaje serwis Calciomercato na liście życzeń znalazło się czterech bramkarzy. Faworytem wydaje się Noah Atubolu, czyli świeżo upieczony reprezentant Niemiec, grający na co dzień w Freiburgu. Młody golkiper ma w kontrakcie klauzulę w wysokości 20 mln euro. Oprócz niego w kręgu zainteresowań są również znani z Serie A: Zion Suzuki, Elia Caprile i Marco Carnesecchi.

Maignan, póki co rozegrał dla Milanu 170 spotkań, w których 64 razy zachował czyste konto. Na swoim koncie ma m.in. mistrzostwo Włoch w sezonie 2021/2022. Wtedy też został wybrany bramkarzem roku w Serie A. W swoim dorobku ma również mistrzostwo Świata z Francją.