Miał być gwiazdą, wkrótce może odejść. Milan pozbędzie się niewypału?

09:50, 28. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Calciomercato

AC Milan latem pozyskał Pervisa Estupinana. Ekwadorczyk miał być gwiazdą, ale zawodzi na całej linii. Już w letnim okienku transferowym Rossoneri mogą pozbyć się defensora - informuje "Calciomercato".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Pervis Estupinan opuści AC Milan?

AC Milan rozgrywa bardzo dobry sezon. Mało kto się spodziewał przed startem kampanii Serie A, że Rossoneri będą walczyli o tak wysokie cele. Ogromna w tym zasługa Massimiliano Allegriego. Włoski szkoleniowiec świetnie poukładał zespół z Mediolanu, który już w najbliższą niedzielę spróbuje dopisać do swojego dorobku kolejne trzy punkty. Ich przeciwnikiem będzie Cremonese.

Przed startem sezonu AC Milan przeprowadził głośny transfer. Do zespołu trafił Pervis Estupinan z Brighton & Hove Albion. Sprowadzenie Ekwadorczyka kosztowało Włochów aż 19 milionów euro. Z defensorem wiązano olbrzymie nadzieje, ale obecnie jest wielki zawód. Tymczasem serwis „Calciomercato” zdradza, że Rossoneri zaczęli poważnie Myślec o zakończeniu współpracy z 28-latkiem.

Wspomniane źródło zaznacza, że Pervis Estupinan wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Reprezentant Ekwadoru znalazł się na celowniku zespołów z Włoch, Hiszpanii oraz Anglii. Poznaliśmy nazwę tylko jednego zespołu, który myśli o zatrudnieniu defensora Rossonerich. A jest nim Bologna.

Pervis Estupinan ma na koncie 16 występów w koszulce AC Milanu. Ekwadorczyk nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Zdołał zaliczyć jedną asystę, a udało mu się tego dokonać w rywalizacji ligowej przeciwko Cremonese.

