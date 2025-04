Milan chce zawodnika Chelsea. Klub rozgląda się za następcą Tomoriego

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Renato Veiga pod lupą Milanu

AC Milan może latem stracić Fikayo Tomoriego, dlatego już teraz Włosi rozglądają się za jego potencjalnym następcą. Na celowniku Rossonerich znalazł się Renato Veiga. 21-letni Portugalczyk wzbudza coraz większe zainteresowanie we Włoszech. Jak informuje Calciomercato.com, Rossoneri rozważają wypożyczenie lub nawet definitywny transfer.

Przypomnijmy, że Chelsea wypożyczyła Veigę do Juventusu w styczniu, jednak wszystko wskazuje na to, że nie pozostanie on na stałe w klubie ze stolicy Piemontu. Warto dodać, że młody Portugalczyk na Stamford Bridge najczęściej występował na lewej stronie defensywy, podczas gdy w barwach Starej Damy pod wodzą Thiago Motty i Igora Tudora grał głównie jako środkowy obrońca.

Zobacz również: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A? (WIDEO)

Juventus sprowadził Portugalczyka jako uzupełnienie składu po kontuzji Gleisona Bremera. Brazylijczyk wkrótce wróci do zdrowia, co sprawia, że przyszłość Portugalczyka stoi pod znakiem zapytania. Chelsea nie zawarła w umowie wypożyczenia opcji wykupu i obecnie nie planuje sprzedaży swojego zawodnika. W Milanie jednak czekają na sygnał ze strony angielskiego klubu w sprawie ceny wywoławczej. Veiga dołączył do The Blues latem zeszłego roku z FC Basel za 14 mln euro. W tym sezonie Serie A rozegrał do tej pory sześć spotkań.