Milan planuje transfer z Premier League. Włosi przygotowują ofertę

AC Milan zwrócił uwagę na Joe Gomeza z Liverpoolu. Jak wynika z doniesień MilanLive.it, Włosi muszą liczyć się wydatkiem rzędu 15 milionów euro.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Joe Gomez może zamienić Anglię na Włochy

AC Milan znakomicie rozpoczął sezon w Serie A. Piłkarze Massimiliano Allegriego zajmują obecnie pierwsze miejsce w tabeli, a po sensacyjnej porażce z Cremonese (1:2) na inaugurację rozgrywek nie ma już śladu. Po przerwie spowodowanej kontuzją do pełni zdrowia wrócił Rafael Leao, który znów błyszczy w barwach Rossonerich.

Latem 2025 roku klub z San Siro był o krok od zakontraktowania Joe Gomeza z Liverpoolu. Jednak transfer nie doszedł do skutku, ponieważ The Reds nie zdążyli pozyskać Marca Guehiego z Crystal Palace. Pomimo tamtego niepowodzenia, zainteresowanie włoskiego klubu pozostaje aktualne.

Joe Gomez dołączył do The Reds w 2015 roku. Choć nie był niekwestionowanym filarem pierwszego składu, 28-latek regularnie pełni ważną rolę w drużynie. Pod wodzą Arne Slota jego sytuacja uległa jednak zmianie. W obecnym sezonie wystąpił w trzech meczach, spędzając na boisku zaledwie 29 minut w Premier League.

Kontrakt Gomeza na Anfield wygasa w czerwcu 2027 roku. Anglik może opuścić Liverpool już zimą, jeśli klubowi uda się zakontraktować nowego środkowego obrońcę. Milan wciąż potrzebuje wzmocnień w linii defensywnej. Co ciekawe, Liverpool oczekuje za Gomeza 15 milionów euro. Wychowanek londyńskiego Charlton Athletic ma przed sobą ważną decyzję w sprawie swojej przyszłości.