Milan planuje transfer z Premier League. Włosi przygotowują ofertę

09:40, 21. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  MilanLive.it

AC Milan zwrócił uwagę na Joe Gomeza z Liverpoolu. Jak wynika z doniesień MilanLive.it, Włosi muszą liczyć się wydatkiem rzędu 15 milionów euro.

Massimiliano Allegri
Obserwuj nas w
Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Joe Gomez może zamienić Anglię na Włochy

AC Milan znakomicie rozpoczął sezon w Serie A. Piłkarze Massimiliano Allegriego zajmują obecnie pierwsze miejsce w tabeli, a po sensacyjnej porażce z Cremonese (1:2) na inaugurację rozgrywek nie ma już śladu. Po przerwie spowodowanej kontuzją do pełni zdrowia wrócił Rafael Leao, który znów błyszczy w barwach Rossonerich.

Latem 2025 roku klub z San Siro był o krok od zakontraktowania Joe Gomeza z Liverpoolu. Jednak transfer nie doszedł do skutku, ponieważ The Reds nie zdążyli pozyskać Marca Guehiego z Crystal Palace. Pomimo tamtego niepowodzenia, zainteresowanie włoskiego klubu pozostaje aktualne.

Joe Gomez dołączył do The Reds w 2015 roku. Choć nie był niekwestionowanym filarem pierwszego składu, 28-latek regularnie pełni ważną rolę w drużynie. Pod wodzą Arne Slota jego sytuacja uległa jednak zmianie. W obecnym sezonie wystąpił w trzech meczach, spędzając na boisku zaledwie 29 minut w Premier League.

Kontrakt Gomeza na Anfield wygasa w czerwcu 2027 roku. Anglik może opuścić Liverpool już zimą, jeśli klubowi uda się zakontraktować nowego środkowego obrońcę. Milan wciąż potrzebuje wzmocnień w linii defensywnej. Co ciekawe, Liverpool oczekuje za Gomeza 15 milionów euro. Wychowanek londyńskiego Charlton Athletic ma przed sobą ważną decyzję w sprawie swojej przyszłości.

POLECAMY TAKŻE

Luka Modrić
Modrić przekonuje gwiazdę do transferu. Milan planuje hit
Jurgen klopp
Jurgen Klopp wróci do Liverpoolu? Legendarny trener szybko zareagował
Joaquin Panichelli
AC Milan zarzucił sieć na argentyńskiego napastnika. Jest rewelacją Ligue 1