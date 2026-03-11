Milan planuje transfer napastnika. Allegri ma jasny cel

AC Milan już planuje wzmocnienia ofensywy przed sezonem 2026/27. Według „La Gazzetta dello Sport” głównym celem transferowym Massimiliano Allegriego jest Moise Kean z Fiorentiny.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan rozpoczął rozmowy z Moisem Keanem

Moise Kean znalazł się na szczycie listy życzeń Milanu. Napastnik Fiorentiny ma być priorytetem Massimiliano Allegriego w budowie ataku na przyszły sezon. Klub z Mediolanu rozpoczął już pierwsze rozmowy dotyczące możliwego transferu.

W kontrakcie włoskiego reprezentanta znajduje się klauzula wykupu. Wynosi ona 62 miliony euro i obowiązuje tylko w pierwszych dwóch tygodniach lipca. Milan liczy jednak na wynegocjowanie niższej kwoty.

Latem ubiegłego roku Kean przedłużył kontrakt z Fiorentiną. Przy okazji podniesiono wartość klauzuli z 52 do 62 milionów euro. Zainteresowanie napastnikiem pozostaje jednak bardzo duże.

Wśród alternatywnych kandydatów do wzmocnienia ataku wymienia się Serhou Guirassy’ego z Borussii Dortmund. W kręgu zainteresowań pozostaje także Dusan Vlahović. Juventus wierzy jednak, że uda się przedłużyć kontrakt serbskiego napastnika.

W obecnym sezonie najskuteczniejszymi piłkarzami Milanu są Christian Pulisic oraz Rafael Leao. Obaj zdobyli po dziesięć bramek we wszystkich rozgrywkach. Dlatego klub rozważa sprowadzenie nowego napastnika przed kolejnym sezonem.

Zobacz również: Juventus przyspiesza transfer gwiazdy Premier League. Oto pierwsza oferta