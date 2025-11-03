Milan oraz Inter polują na pomocnika. Ciekawy transfer na horyzoncie

Inter Mediolan i AC Milan wykazują zainteresowanie pomocnikiem reprezentacji Maroka. Według Africafoot.com, na liście życzeń włoskich gigantów znajduje się Ismael Saibari z PSV Eindhoven.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Ismael Saibari na radarze Interu i Milanu

AC Milan rozpoczął sezon ligowy od sensacyjnej porażki z Cremonese, ale od tego czasu nie przegrał żadnego meczu. W Interze Mediolan panują nadzieje na odzyskanie mistrzowskiego tytułu, choć w tabeli Serie A obecnie najwyżej znajdują się piłkarze SSC Napoli. Włoskie kluby szykują się już na intensywne zimowe oko transferowe.

Według doniesień serwisu Africafoot.com, Ismael Saibari z PSV Eindhoven znalazł się w kręgu zainteresowania kilku czołowych europejskich klubów po znakomitym początku sezonu. Szczególnie aktywnie w tym zakresie działają władze Interu oraz Milanu. 24-letni ofensywny pomocnik jest priorytetem na nadchodzące miesiące.

Włoskie kluby uważnie śledzą rozwój zawodnika od kilku tygodni. Saibari imponuje skutecznością zarówno w holenderskim zespole, jak i reprezentacji Maroka. Były gracz belgijskiego KRC Genk w bieżącym sezonie zdobył 10 bramek w 14 meczach na wszystkich frontach.

Saibari, który dołączył do PSV w lipcu 2022 roku i ma kontrakt obowiązujący do 2029 roku. Zawodnik jasno deklaruje chęć gry w silniejszej lidze, co może skłonić holenderski klub do rozważenia ofert już w styczniu. Transfermarkt.de wycenia Marokańczyka na kwotę 27 milionów euro. Co ciekawe, Saibari urodził się w Hiszpanii, a w kadrze Maroka zadebiutował we wrześniu 2023 roku i do tej pory uzbierał 17 występów.