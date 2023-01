PressFocus Na zdjęciu: AC Milan

Kibice AC Milan nie mogą liczyć na wielkie transfery podczas styczniowego mercato. Szkoleniowiec rossonerich Stefano Pioli potwierdził, że klub nie dokona zimą żadnych wzmocnień, ale taka strategia nie jest dla niego problemem.

Dyrektor sportowy Milanu Paolo Maldini już jakiś czas temu zapowiedział, że rossoneri nie będą aktywni podczas zimowego okienka transferowego. Jednak dyskusja o potencjalnych wzmocnieniach rozgorzała na nowo po niezbyt udanych wynikach drużyny z San Siro w minionym tygodniu.

Po wygraniu mistrzostwa Włoch w zeszłym sezonie oczekiwania w czerwono-czarnej części Mediolanu na obecną kampanię były ogromne. Tymczasem rossoneri w weekend stracili pozycję wicelidera na rzecz Juventusu i oddalili się od pierwszego Napoli po remisie w meczu z Romą, w którym prowadzili już 2:0. Ponadto w środę Milan pożegnał się z Pucharem Włoch po porażce z Torino w 1/8 finału.

– Byłem świadomy sytuacji i jestem przekonany, że naszym jedynym problemem jest fakt, że skład potrzebuje jedynie uzupełnień w każdej formacji. Nie ma potrzeby interweniować w pośpiechu – przyznał Pioli.

– Oczywiście skupia się na nas wiele uwagi, ponieważ zdobyliśmy tytuł, grając dobrą piłkę nożną. Chcemy grać lepiej, krytyka jest normalna, ponieważ nie wygraliśmy dwóch ostatnich meczów. Spotkanie o Superpuchar jest dla nas ważnym celem, ale sezon jest wciąż długi. Chcemy zdobyć więcej punktów niż w poprzednim sezonie – stwierdził szkoleniowiec rossonerich.

W najbliższy weekend Milan zagra z Lecce. Dla rossonerich to doskonała okazja, by zbliżyć się do czołówki, bo w piątek Juventus gra z Napoli, a zatem jedna z drużyn wyprzedzających ekipę z San Siro na pewno straci punkty. A już 18 stycznia Milan powalczy o Superpuchar Włoch w pojedynku z Interem.

