SSC Napoli w spotkaniu przeciwko Juventusowi otworzy w piątek wieczorem zmagania w ramach 18. kolejki Serie A. Obie ekipy zajmują aktualnie dwie pierwsze pozycje w ligowej tabeli, co dodaje dodatkowego smaczku. Ponadto po stronie gospodarzy mogą wystąpić Bartosz Bereszyński oraz Piotr Zieliński, a u gości Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik. Let’s Get Ready to Rumble?

