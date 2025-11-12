Milan nie ma wątpliwości. Co za wieści ws. przyszłości Modricia!

Luka Modrić przed sezonem dołączył do Milanu. Przygoda we Włoszech miała potrwać tylko dwanaście miesięcy. Jak przekazał Nicolo Schira umowa pomocnika ma zostać przedłużona o rok.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Modrić zachwyca w Serie A! Milan przedłuży z nim kontrakt

Luka Modrić po trzynastu latach spędzonych w Realu Madryt musiał poszukać nowego wyzwania. Mimo 40 lat nie myślał o zakończeniu kariery, podpisując roczny kontrakt z AC Milanem. Od początku pobytu na Półwyspie Apenińskim pomocnik udowadnia, że w jego przypadku wiek nie jest żadną przeszkodą. Reprezentant Chorwacji stał się kluczowym piłkarzem w układance Maxa Allegriego.

Choć jak dotąd rozegrał jedynie 12 spotkań w klubie, taka liczba wystarczyła, aby przekonać zarząd do kontynuowania współpracy. W umowie Modricia zapisana jest klauzula przedłużenia kontraktu do 2027 roku, która ma zostać aktywowana przez Rossonerich. Wygląda więc na to, że zdobywca Złotej Piłki w 2018 roku wcale nie zamierza kończyć kariery, choć za rok będzie obchodzić 41. urodziny.

Modrić w dwunastu rozegranych meczach zdobył dla Milanu jednego gola i zaliczył dwie asysty. Mediolańczycy po 11. kolejkach zajmują 3. miejsce w Serie A z dorobkiem 22 punktów. Warto dodać, że mogą skupić się tylko i wyłącznie na rozgrywkach ligowych. W poprzedniej kampanii zajęli dopiero 8. miejsce, przez co nie biorą udziału w europejskich pucharach.