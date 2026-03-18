AC Milan rozgląda się za nowym snajperem. Jak się okazuje, na celowniku Rossonerich znalazł się Mateo Retegui z Al-Quadsiah. Klub spotkał się już z agentem Włocha, aby porozmawiać o transferze - donosi "Tuttosport".

AC Milan od początku sezonu zmaga się z problemem na pozycji napastnika. Przez pierwszą część sezonu Massimiliano Allegri grał w zasadzie bez typowej dziewiątki. Zimą przyszedł Niklas Fullkrug, który finalnie nie zdołał przebić się do podstawowego składu. Włoski klub zatem planuje w nadchodzącym letnim okienku sprowadzić nowego bramkostrzelnego snajpera.

Tymczasem docierają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu AC Milanu. Dziennik „Tuttosport” przekazuje, że Rossoneri znaleźli już odpowiedniego kandydata do wzmocnienia ataku. Trop Włochów prowadzi do Arabii Saudyjskiej. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Mateo Retegui, który na co dzień reprezentuje barwy Al-Quadsiah.

Włoska prasa donosi, że przedstawiciele AC Milanu spotkaliśmy się z otoczeniem reprezentanta Italii. Rozmowy były oczywiście o potencjalnych przenosinach napastnika na San Siro. Transfer jednak nie będzie wcale tak prosty do zrealizowania. Zawodnik obecnie zarabia około 16 milionów euro rocznie. Rossonerich oczywiście nie stać, aby zapewnić 26-latkowi zarobki na tym poziomie.

Mateo Retegui w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Al-Quadsiah. Włoch zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 18 trafień, a także jedną asystę.