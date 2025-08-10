Milan może sprzedać pomocnika. 25 mln euro na stole

Milan może sprzedać Yunusa Musaha. Jak podaje TEAMtalk, amerykańskiego pomocnika chce pozyskać angielski klub, który jest gotów zapłacić 25 mln euro.

Yunus Musah na radarze Nottingham Forest

Nottingham Forest planuje złożyć ofertę za pomocnika AC Milan, Yunusa Musaha. Klub z Premier League uważnie obserwuje Amerykanina i lada moment ma dojść do kluczowych rozmów z mediolańskim zespołem.

Już od dłuższego czasu Anglicy śledzą sytuację pomocnika. Na razie formalna oferta nie została jeszcze złożona, lecz klub rozważa taki ruch. Rossoneri wyceniają swojego zawodnika na 25 milionów euro plus bonusy. Nottingham Forest ma zaoferować zbliżoną kwotę.

W grze o pozyskanie 22-latka wciąż jest Napoli, które już wcześniej próbowało osiągnąć porozumienie z Milanem. Musah był już dogadany w kwestii warunków finansowych. Jednak po dalszych negocjacjach propozycja została odrzucona przez klub z San Siro.

Przyszłość Amerykanina zależy więc od najbliższych rozmów pomiędzy Nottingham Forest a Milanem. Natomiast konkurencja wciąż może powalczyć o sprowadzenie zawodnika i przechytrzyć plany angielskiej ekipy.

Musah to wszechstronny pomocnik, który w minionym sezonie wystąpił w 40 spotkaniach i zanotował trzy asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia młodego piłkarza na 20 milionów euro. Jego kontrakt z włoskim klubem obowiązuje do 2028 roku.

