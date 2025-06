Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Yunus Musah

Musah nowym celem transferowym Nottingham Forest

Nottingham Forest wraca do europejskich pucharów po sezonie pełnym emocji. Zespół greckiego właściciela Evangelosa Marinakisa wywalczył awans do Ligi Konfdrencji i zamierza walczyć o trofeum. W tym celu klub spogląda na zawodników z Serie A, choć pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem.

Juventus i Nottingham Forest osiągnęły porozumienie w sprawie transferu Timothy’ego Weaha za 15 milionów euro. Dla Juventusu oznaczałoby to korzystną operację księgową przed końcem obecnego roku rachunkowego. Mimo to transfer upadł, ponieważ sam zawodnik uznał przenosiny do Forest za krok wstecz i nie chciał rezygnować z gry w Lidze Mistrzów, do której Juventus jest już zakwalifikowany.

Milan pracuje obecnie nad przebudową środka pola. Tijjani Reijnders przeniósł się do Manchesteru City, a Luka Modric i Davide Ricci mają dołączyć wkrótce do klubu. W tej sytuacji Rossoneri są otwarci na sprzedaż Yunusa Musaha, który wcześniej był oferowany Napoli. Klub z południa Włoch nie zdecydował się jednak spełnić oczekiwań finansowych Milanu wynoszących 25 milionów euro.

Według „La Gazzetty dello Sport”, Nottingham Forest wykazuje teraz zainteresowanie Musahem. Na razie to tylko sondowanie gruntu, ale dla Milanu może to być szansa na sfinansowanie kolejnych ruchów transferowych. Klub planuje jeszcze jeden duży zakup do środka pola – celem są Granit Xhaka z Bayeru Leverkusen lub Ardon Jashari z Club Brugge.

