Loftus-Cheek opuści Milan? Szykuje się powrót do Premier League

21:29, 19. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Ruben Loftus-Cheek wkrótce może zakończyć przygodę w AC Milanie. Jak się okazuje, Anglik może wrócić do Premier League. Znalazł się bowiem na celownikach Aston Villi, Newcastle United i West Hamu United - przekazuje "Milan Web".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Ruben Loftus-Cheek

Aston Villa, Newcastle i West Ham chcą Rubena Loftus-Cheeka

Ruben Loftus-Cheek dwa lata temu zdecydował się opuścić ojczyznę. Anglik zamienił Chelsea na AC Milan. Włoski klub zapłacił za środkowego pomocnika blisko 19 milionów euro. Pierwsze miesiące wychowanka The Blues w Italii były niezwykle udane. Jednak z biegiem czasu, 29-latek spuścił z tonu i miał olbrzymi problem z odnalezieniem równej formy.

Z informacji przekazanych przez „Milan Web” dowiadujemy się, że Ruben Loftus-Cheek może wkrótce opuścić szeregi AC Milanu. Jak się okazuje, w grę wchodzi powrót do Premier League. Angielski pomocnik wzbudza olbrzymie zainteresowanie wśród tamtejszych klubów. Znalazł się bowiem na celowniku Aston Villi, Newcastle United oraz West Hamu United.

Kontrakt Rubena Loftus-Cheeka z AC Milanem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Mało prawdopodobne wydaje się, aby Anglik został na dłużej w Italii. Rossoneri mogą w najbliższych miesiącach spieniężyć odejście pomocnika. Jak najbardziej więc wchodzi w grę możliwy powrót 29-latek na boiska Premier League.

Ruben Loftus-Cheek dotychczas rozegrał 72  spotkania w koszulce AC Milanu. W tym czasie angielski pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także trzy asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia wychowanka Chelsea na zaledwie 10 milionów euro.

